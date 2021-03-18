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Yusufeli'nde evleri kullanılmaz hale gelen yangınzedeler, enkazda değerli eşyalarını arıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde, 35 evin yandığı, çok sayıda hayvanın telef olduğu yangından etkilenen vatandaşlar, evleriyle birlikte yok olan anılarının hüznünü yaşıyor.

Yusufeli'nde evleri kullanılmaz hale gelen yangınzedeler, enkazda değerli eşyalarını arıyor
AA

Dereiçi köyünde dün akşam kontrol altına alınan, bu sabah tamamen söndürülen yangına ilişkin AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen hasar tespit çalışması devam ediyor.

Köyde 35 evin zarar gördüğü, çok sayıda hayvanın telef olduğu yangından etkilenen vatandaşların gıda gibi temel ihtiyaçları Kızılay, AFAD ve sivil toplum örgütlerince giderilmeye çalışılırken köye elektrik ve su verildi.

Evleri kullanılamaz hale gelen ve akrabalarının yanına yerleşen Dereiçi köyü sakinleri, can kaybı ve yaralanan olmamasına sevinirken kaybettikleri hayvanları ve eşyaları için üzülüyor.

Yangında 2 katlı evi yanan Uğur Taşçı, 4 ay sonra evleneceği nişanlısı Kübra Palancı ve aile fertleriyle evlerinin enkazında kalan değerli eşyalarını aradı.

Taşçı, AA muhabirine, yangın sırasında evde olmasına rağmen hiçbir şey kurtaramadıklarını söyledi.

Koskoca bir köyün adeta küle döndüğünü belirten Taşçı, "Bizim gençliğimiz yandı. Ben nişanlıyım. Düğün için yaptığımız hazırlıklar, altınlarımız, nişan fotoğraflarımız, hepsi gitti. Bir umut enkazda değerli eşyalarımızı arıyoruz. Bu evde anılarımız yandı." dedi.

Uğur Taşçı'nın annesi Sümbül Taşçı da yangın esnasında dışarıda olduğunu ifade ederek, "Buraya geldiğimizde ev ateş topu olmuştu. Çok şiddetli rüzgar vardı. Ateşi söndürmek için dökülen su, rüzgarın etkisiyle geri geliyordu. Bir şey kurtarmamız mümkün değildi." diye konuştu.

Oğlu için düğün hazırlıkları içinde olduklarını anlatan Taşçı, "Hiçbir şey kurtaramadık. Her şey yandı. Paralar yandı, altınlar yandı. Şimdi enkazda onları arıyoruz. Her şeyimiz gitti. Çok üzgünüz, Allah kimseye vermesin." ifadesini kullandı.

- "Bizim burada evimizle birlikte geçmişimiz yandı"

​​​​​​​3 katlı evi yanan Aytekin Şahin ise büyük bir afet yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yangınla birlikte şiddetli bir rüzgar da çıktı. Aşırı rüzgardan dolayı alevler bir anda her yeri sardı. Dakikalar içinde neredeyse bütün evlere sıçradı. Bizim de babadan kalma evimiz yandı. Çocukluğum bu evde geçti. Bizim burada evimizle birlikte geçmişimiz yandı."

Köy halkından Mehmet Eğilmez de kendi evinde bir hasar olmamasına rağmen akrabalarının evinin yandığını kaydederek, "Korku dolu anlar yaşadık. Ahırda hayvanlar yandı. Evlerinde çeyizlik eşyaları olan kızlarımız vardı, altını, parası olan vatandaşlarımız vardı. İnsanlar her şeyini kaybetti. Bir şey kurtaramadık. 20 dakika için 30-40 alevler içinde kaldı." dedi.

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