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Yusufeli'ndeki köyde çok sayıda binaya sıçrayan yangın tamamen söndürüldü

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde dün çıkan ve çok sayıda binaya sıçrayan yangın tamamen söndürüldü.

Yusufeli'ndeki köyde çok sayıda binaya sıçrayan yangın tamamen söndürüldü
AA

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinin dün akşam kontrol altına aldığı 176 hanelik köydeki yangının sabah saatlerinde söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

AFAD ekipleri, köyde hasar tespit çalışması başlattı.

Yangında çatısı ve bazı bölümleri zarar gören Dereiçi İlk ve Ortakolu'nda eğitime ara verildi.

Elektrik ve su kesintisinin giderilmesi için çalışma başlatılan köyde Kızılay, AFAD ve sivil toplum örgütlerince yemek, gıda ve erzak dağıtımı yapıldı.

Yangında kullanılamaz hale gelen evlerin enkazının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Bazı vatandaşlar, yanan evlerindeki eşyalarını aradı.

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