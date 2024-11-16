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        Haberler Gündem Güncel Yuvacık Barajı da alarm veriyor! | Son dakika haberleri

        Yuvacık Barajı da alarm veriyor: Su seviyesi yüzde 17'ye düştü

        Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı da kuraklığın etkisinde. Barajda su seviyesi yüzde 17'ye düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:40 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:40
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        Yuvacık Barajı da alarm veriyor!
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        Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı alarm vermeye başladı.

        Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, barajda doluluk oranı yüzde 17 ölçüldü.

        Suların çekilmesi ve debisinin azalmasıyla baraj inşası sonrasında sular altında kalan bir köprü de gün yüzüne çıktı.

        Suyun çekildiği alanlarda toprakta çatlaklar oluşurken, köprünün bulunduğu kısımda da su seviyesinin azlığı dikkat çekti.

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