Yuvasını terk etmeyen leylek kışı Yozgat'ta geçiriyor

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Sonbahar sonu ve kış başlarında hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, karın geç yağması nedeniyle ilçedeki bir leylek, kışı mevsimini İstiklal Mahallesi'nde bir elektrik direğindeki yuvasında geçiriyor.

Sarıkaya Belediyesi ekipleri, arazi karla kaplandığı için yuva çevresindeki uygun yerlere leyleğin beslenmesi amacıyla ciğer bıraktı.

Belediyede görevli veteriner hekim Basri Cankur, bir leyleğin göç etmeyerek ilk kez ilçede kaldığını gözlemlediklerini söyledi.

Leyleğin sağlıklı olduğunu belirten Cankur, "Kalmasının sebebi küresel ısınma veya yuvasının, ilçe çöplüğünün yanında bulunmasından dolayı yiyecek sıkıntısı çekmemesi olabilir. Belki de Sarıkaya'yı çok sevmiştir. Kar yağdı, beslenemeyeceğini düşünerek leylek için ciğer getirdik. Başka hayvanların ulaşamayacağı yerlere bıraktık" dedi.