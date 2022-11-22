Yüz binlerce kişi AB'ye yasa dışı yollardan girdi

Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex, AB'ye 2021'de 200 bine yakın kişinin yasa dışı yollardan girdiğini, bunun bir önceki yıla göre yüzde 58 artışa denk geldiğini bildirdi.

Rapora göre, AB'ye 2021'de 200 bine yakın kişi yasa dışı yollardan girdi. Bu 2017'en beri en yüksek rakam olarak kayda geçerken, 2020'ye göre yüzde 58 artışa karşılık geldi.

Buna bağlı olarak 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 14 bin kişi insan kaçakçılığına maruz kalırken, bu Frontex'in kaydettiği en yüksek rakam oldu.

2022-2023 döneminde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle düzensiz göçün AB'nin kara ve deniz sınırlarında baskı oluşturarak artması bekleniyor. Buna bağlı olarak insan kaçakçılığının yanı sıra silah ve diğer yasa dışı maddelerin kaçakçılığının da artacağı ifade ediliyor.