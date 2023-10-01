Yüz şeklinize göre en iyi saç kesim modelleri için muhteşem tüyolar! Sahip olduğunuz güzellikleri ön plana çıkarın
Uzun saçlı olanlar size yıkamanın, fönlemenin, şekillendirmenin ve bakımın oyunun adı olduğunu ve bunun güllük gülistanlık olmadığını söyleyebilir. Saç bakımı ve onunla birlikte gelen her şey sadece çok zaman almakla kalmaz, aynı zamanda hızla da birikebilir. Yıllardır eskisi gibi kuaföre gidemediğinizden sonra temiz bir saç modeliyle işe başlıyorsanız, kısa saç stiline biraz önem vermenizi öneririz. Ne düşündüğünüzü biliyoruz: "Kısa saç denedim ve bana pek yakışmadı." Yalanlar! Yüz şeklinizi biliyorsanız, ona göre bir stil seçin ve işini bilen bir stiliste gidin, kısa saç herkese yakışabilir.
Yüz şekli: Tam olarak hangi yüz şekline sahip olduğunuzu bilmek zordur, ancak genellikle şu kategorilere ayrılır: yuvarlak, oval, kare, elmas, kalp şeklinde, dikdörtgen, üçgen, ters üçgen. Alnınızı, çene çizginizi ve genel yüz uzunluğunuzu dikkate alın ve not defterinizi boşaltın; bunlar yüz şeklinize en uygun kısa saç modelleridir.
ARAMIZDAKİ YUVARLAK YÜZLER İÇİN DOKU VE DENGEYİ TERCİH EDİN
Bu yüz şeklini tanımak oldukça kolaydır; yuvarlak yüzler basitçe şöyledir: yuvarlak. Carey Mulligan, Michelle Williams veya Florence Pugh gibi daha yuvarlak alınlara ve yüze dairesel bir izlenim veren yumuşak elmacık kemiklerine sahip ünlüleri düşünün. Yuvarlak bir yüzünüz varsa, kısa saç stillerini düşünürken doku ve dengeyi tercih edin: kesme makinesiyle kesilmiş bir peri veya geniş katmanlara sahip bir peri harika seçeneklerdir.
Glamsquad'ın baş eğitimcisi Marcus Hoey, Byrdie'ye yuvarlak yüzler için kısa saç modelleri hakkında şunları söyledi: "Kırpılmış peri, yuvarlak yüz şekilleri için en sevdiğim keskin stillerden biri." "Kesim yanlarda ve arkada sıkı, üste doğru daha kare ve kafanın yuvarlak kısmı. Bu, şekli uzatarak yükseklik yaratıyor ve aynı zamanda yüzü inceltiyor."
Katmanlı görünüme profesyonel bir bakış açısı sağlayan, iki kıyı bölgesinde ünlü bir kuaför olan Justine Marjan'dır. Marjan, "Ön taraftaki yandan süpürme kesimi hassas tutarken, arka ve yan kısımlar boynu uzatıyor" diye açıkladı. "Stilistinize, uçları yumuşak tutmak için (makas kullanmak yerine) 'tarak üstü makas' tekniğini kullanarak yanları ve arkayı kırpmasını söyleyin. Daha fazla dolgunluk için üst kısmı bir ustura veya makasla kesin ve yumuşaklık için uzunluğu öne doğru tutun."
KAKÜLLER YUVARLAK YÜZLER İÇİN DE YARARLI BİR FAKTÖR OLABİLİR
Henüz yuvarlak yüzlerle işimiz bitmedi! Yuvarlak yüzlü kişilerin kısa saçı kullanamayacağı fikrini çürütmeye o kadar kararlıyız ki, karışıma daha fazla görünüm ve ayrıntı ekliyoruz. Doku pek size göre değilse ve saç stilinizde katmanlardan kaçınmayı tercih ediyorsanız kahküllü peri kesimini tercih edin! Kaküller yüzün çeşitli şekillerde çerçevelenmesine yardımcı olabilir ve aynı zamanda yüze hareket de sağlayabilir. Geleceğinizde bir perinin olabileceğini düşünüyorsanız - ve yuvarlak bir yüzün gururlu sahibiyseniz - başınızın üstünde daha fazla saç bırakan (ve elbette biraz daha çekici) bir görünüm seçtiğinizden emin olun. Bu, yüzün daha uzun ve daha şık görünmesini sağlayacaktır; yuvarlak bir yüze sahip olma konusunda çılgın değilseniz elbette ki hedefiniz bu olabilir.
Glamsquad'ın saç sanat yönetmeni Giovanni Vaccaro, Byrdie'ye "Pixies pek çok kadında çok güzel görünüyor, ancak onları giymek özgüven gerektirir" dedi. "Yüzünüzü uzatmak için stilistinizin arka ve yanları kısaltmasını sağlayın ve üstteki uzunluğu biraz daha uzun tutun. Bu kesimi oluşturmak için bir kesme makinesi veya tarak üstü makas tekniği kullanıyorum."
OVAL YÜZLER HACME ODAKLANMALIDIR
Daha belirgin yanaklarınız, biraz daha geniş bir çeneniz ve eşit genişlikte bir alnınız varsa, muhtemelen oval bir yüzünüz var. Hal böyle olunca yüz şeklinizi uzun, yüzünü sıyıran saçların ve birçok katmanın altına gizlemek isterken bulmuş olabilirsiniz ama o dönem bitti! Kısa bir saç modeliyle ışıl ışıl parlayın; yalnızca hangisinin size en çok yakıştığını bilin.
All Things Hair'ın belirttiği gibi, oval yüz şeklinize ve özelliklerine gerçekten iltifat edecek birkaç farklı görünüm var. İlk olarak omuz uzunluğunda Eski Hollywood'dan ilham alan bazı dalgalar var. Bu, peri kesimi kadar agresif bir kısa olmasa da, belden omuz hizasına kadar uzanan saçlar çoğumuz için büyük bir adımdır ve bu dalgalar yalnızca hacim kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda oval yüz şeklini "pürüzsüzleştirecektir".
Oval yüz şekline sahip kişiler için bir diğer harika seçenek ise çok katlı kısa saç kesimi! Yüzünüze hareket ve "boyut" ekleyerek uzun görünümünüz yumuşatılacak ve insanlar daha geniş bir çeneye ve belirgin yanaklara dikkat etmeden önce hayran kalacakları çok şey bulacaklar (ancak yüz şeklinizi güvenle sallamanız gerektiğini düşünüyoruz!). Gerçekten bunu yapmak istiyorsanız, başka bir özelliği devreye sokmak için iyi yerleştirilmiş bazı kaküller ekleyin ancak künt patlama görünümünden kaçının.
KARE YÜZ ŞEKLİNE SAHİP OLANLAR İÇİN AÇILAR ÇOK FAYDALI OLACAKTIR.
Ah, kare yüz şekli bu biraz yanıltıcı olabilir, çünkü kare yüze sahip olanlar genellikle kalın çene hatlarına, yüz boyunca daha evrensel genişliğe ve daha geniş alınlara sahiptir. Ünlülere referans olarak Keira Knightley veya Olivia Wilde'ı düşünün; elbette kare yüz şekli çok etkileyici, kısa saç tercih etmek istiyorsanız onunla nasıl çalışacağınızı bilmeniz yeterli.
Buradaki anahtar açılar olacak. Allure'un belirttiği gibi, tüm kafa boyunca evrensel uzunluktaki bob saç kesimi muhtemelen kare yüzünüzü çok daha kutulu gösterecektir, bu nedenle stilistinizden çene ve yanaklardan aynı uzunlukta başlayan ancak yavaş yavaş başlayan bir görünüm istemeniz en iyisidir. başın arkasına doğru kısalır.
New York'taki Sally Hershberger Downtown Salon'da kuaför olan Teddi Cranford, Allure'a "[Açılı bir kesim] yüzü genişletmek yerine uzatacaktır" dedi.
Bunu akılda tutarak katmanlar kesinlikle en iyi arkadaşınız olacak. Glamsquad'ın saçtan sorumlu sanat direktörü Giovanni Vaccaro, InStyle'a katmanların yumuşatıcı kalitesinden bahsetti: "Kare şekilli yüzlere sahip olanlar için yumuşaklık eklemek çok önemlidir. Uçlara ferahlık kazandırmak için bir usturayla doku oluşturmayı seviyorum. Çene çizgisine ulaşan bir uzunluk; bobunuzun bir veya iki inç aşağıya düşmesini hedefleyin."
KALP ŞEKLİNDEKİ YÜZLER İÇİN DENGE ÖNEMLİDİR
Kalp şeklindeki yüz, seçenekler arasında en sevilenlerden biri ancak bu, kısa bir saç modeli bulmanın daha kolay olduğu anlamına gelmiyor. Southern Living'in belirttiği gibi, kalp şeklinde bir yüze sahip olanlar tipik olarak daha geniş alınlara ve yanaklara, belirgin bir çene hattına ve çenenin orta kısmında yüzün yumuşamasına sahiptir. Bunu akılda tutarak, kısa bir saç modeli bulmak tamamen dengeyle ilgilidir; çünkü çene kemiğine daha yumuşak bir kalite kazandırmak ve aynı zamanda varlıklarınızı, yani muhteşem elmacık kemiklerini vurgulamak istersiniz.
Glamsquad sanat yönetmeni Giovanni Vaccaro, InStyle'a tüm bunlarla birlikte kısa saç kesiminize uygun bir kahkül veya kahkül düşünmenizi tavsiye etti.
Vaccaro, "Uzun, yana doğru kıvrılmış kâküller elmacık kemiklerine belirginlik kazandırmak ve kalp şeklindeki bir yüzü düzleştirmek için harikadır" diye açıkladı. "Peri kakülleriyle omuz hizasında bir kesimi seviyorum."
Kısa saçlara dalma konusunda hâlâ gerginseniz, ünlü kuaför Cheryl Bergamy endişelenecek bir şey olmadığını söylüyor. Bergamy, InStyle'a şöyle açıkladı: "Harika bir kuaför, bir saç stilini daha güzel hale getirmek için ne zaman ince ayar yapması gerektiğini bilir ve aynı zamanda müşteriye saç modelinin seçtiği bazı kısımlarını neden ayarladığını da açıklar."
YUMUŞAK NİTELİKLERE SAHİP KISA SAÇLAR ELMAS YÜZ ŞEKİLLERİNE ÇOK YAKIŞACAKTIR
Elmas, mücevher. Hayır, " Bridgerton " dan bahsetmiyoruz - gerçi ayrıntılara girersek Daphne'nin kalp şeklinde bir yüz olduğu düşünülebilir - daha ziyade köşeli özellikleriyle uyumlu kısa saç modelleri arayan aramızdaki elmas yüzlerden bahsediyoruz. Ünlülere referans olması açısından, elmas yüz şekillerine sahip olan ve birçok kez sallanan kısa saçları olan Kate Hudson veya Vanessa Hudgens'i düşünün. Aslında Hudson daha önce süper kısa periyi tercih etmişti ve siz de bunu yapabilirsiniz!
Stilist Lauren Thompson, Byrdie'ye "Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir" başlıklı makaleye atıfta bulunarak, "Yumuşak yanlara doğru uzanan kahküllere sahip bir peri kesimi ... köşeli, elmas şeklindeki bir yüzdeki daha belirgin özellikleri vurgulamak için harika bir stil" dedi. " Star'ın ince kaküllere ve kadınsı bir görünüme sahip kısa saç kesimi.
Eğer bu kadar kısa sürmeye kararlı değilseniz, "Lise Müzikali" mezunu, elmas bir yüzünüz varsa, kısa saç ilhamı almak için bakabileceğiniz harika bir kişidir. Ünlü stilist Castillo, yumuşak kahküllü omuz hizasındaki saçlarının köşeli özelliklerini mükemmel bir şekilde tamamladığını açıkladı.
Castillo, "Vanessa Hudgens, saçını yüz şekline göre nasıl şekillendireceğini bilen birine harika bir örnek" dedi. "Yana doğru kaküller elmas şeklindeki bir yüzde her zaman harika görünür ve daha uzun göğüsler de harika görünür. Buradaki fikir, bir saçak ekleyerek yüzü açmaktır. Bu, kemik yapısını tamamlayacaktır."
ELMAS YÜZ ŞEKİLLERİ DE ÇOK FAZLA HACİMDEN YARARLANABİLİR
Elmas yüzlerle işimiz henüz bitmedi! Pek çok açı, değişen genişlikler ve elbette göz önünde bulundurulması gereken özellikler nedeniyle, kısa saçı kendi avantajınıza göre şekillendirmenin birçok farklı yolu vardır. Kısaltılmış peri kesimi ve geniş kaküller iki harika seçenek olsa da, bir stilistle çalışırken kesinlikle hacmi göz önünde bulundurmalısınız. Elmas yüzler söz konusu olduğunda, elmacık kemikleri gibi alın da cildin daha belirgin bir bölgesidir. Ancak yüz hatlarınızı saçlarınızın arkasına saklamanız gerektiğini düşünmeyin! Önemli olan, öne çıkmak için hacim ve stil ile çalışmaktır.
Chicago'daki Maxine Salon'un kreatif direktörü Amy Abramite, Byrdie'ye "Saç çizgisi ve alın, bir stil oluştururken elmas şeklindeki bir yüzde dikkate alınması gereken önemli özelliklerdir" dedi. Bunu göz önünde bulundurarak, bir periden biraz daha uzun olanı tercih edin - omuz uzunluğunu düşünün - çünkü bu size hala şekillendirmek ve oynamak için çok sayıda saç verecektir.
Şık bir at kuyruğu tercih edin ve elmas yüz şeklindeki görünümünüze gerçekten ek unsurlar katmak için ona biraz hareket katın. Abramite, "Elmacık kemiklerinin etrafında daha ince bir görünüm yaratmak için saç stilinin yanları daha az hacimli olmalıdır" dedi ve biz kesinlikle bunu profesyonellerden almak için buradayız.
BOB, DİKDÖRTGEN YÜZ ŞEKLİNE SAHİP OLANLAR İÇİN MÜKEMMELDİR
Dikdörtgen yüz şekilleri hemen hemen budur; uzun ve ince. Ünlülere referans olarak, her ikisi de ince özelliklere ve çok fazla sert açı veya çizgiye sahip olmayan uzun yüzlere sahip olan Bella Hadid veya Taylor Swift'i düşünün. Benzer bir yüz şekline sahipseniz ve kısa saçı denemek istiyorsanız, kahküllü veya kâkülsüz bob en iyi arkadaşınız olacak! Byrdie'nin belirttiği gibi , Swift'in "1989" civarındaki kaküllü bob görünümü yüz şekli için mükemmeldi, çünkü düz kakülleri dikdörtgen yüzüne biraz genişlik ve boyut kazandırıyordu. Saçlarının uçlarındaki kaba kesim harika bir doku sağlayarak, bakımı kolay bir görünümde bol miktarda hareket yarattı.
Hadid'e gelince, uluslararası süper model kâkülsüz bir görünüm tercih etti ve bob saç modeli, zaten ince olan hatlarını daha da uzattı. Yine de bir şekilde işe yaradı ve her şey açılara ve dokuya bağlı. Saçlar çene çizgisinin hemen altına vurarak yüz için başlı başına bir çerçeve oluşturuyordu. Kör uçlar Hadid'e üzerinde çalışabileceği daha fazla açı kazandırdı ve örneğin kare bir çene çizgisinin doğal olarak yaptığı şeyi başardı.
New York'taki Purple Haze Studio'nun kurucusu Christopher Didier, Byrdie'ye şöyle açıkladı: "Omuz hizasında saç veya kısa bob ile, bu yüz şekline her zaman kakül veya açılı bir kakül sahip olmak isteyeceksiniz." "Bu sadece daha gurur verici. Daha kısa açılar yüzünüzün uzunluğundan uzaklaşıyor."
KISA SAÇ ASLINDA ÜÇGEN YÜZ ŞEKLİNE SAHİP KİŞİLERE DAHA ÇOK YAKIŞIYOR
Ah, işte çok sık görmediğimiz ve şekillendirmesi en zor olan yüz şekli: üçgen yüz şekli. Sadece bu - dar alın, geniş yanaklar ve belirgin bir çene çizgisi - Scarlett Johansson, Ellie Kemper ve biraz Amber Heard'i düşünün. Böyle bir yüz şekliyle çalışmak zordur çünkü genellikle yüzün en büyük kısmı olan alın, çalışılacak en küçük kısımdır ve çene, hiç olmadığı kadar belirgindir. Bununla birlikte, All Things Hair'ın açıkladığı gibi, üçgen yüz şekline sahip olanlar, kısa saçın aslında uzun saçtan daha iyi sonuç verdiğini bilmekten memnuniyet duyacaktır.
Bu yüz şekli söz konusu olduğunda en büyük engel, özelliklerinizi bastırmak veya yüzünüzü daha uzun göstermek değildir. Bunu akılda tutarak, çenede biten kısa bir saç modeli mükemmel bir seçenektir çünkü zaten güçlü olan çene çizginizle birlikte çalışarak yüz için bir çerçeve oluşturur. All Things Hair ayrıca doku ve çok sayıda katmanın saça boyut kazandıracağı ve çene hattını hafifçe yumuşatacağı için dahil edilmesi gereken harika unsurlar olduğunu belirtiyor.
All Things Hair, genel olarak kaçınılması gereken en büyük şeyin "göğsünüzün ötesine geçen saçlar" olduğunu belirtiyor, çünkü bu zaten kalın olan çene kemiğinizi vurgulayabilir ve alnınızın çok daha küçük görünmesine neden olabilir.
TERS ÜÇGEN ŞEKLİNDE BİR YÜZÜNÜZ VARSA KÂKÜLLERİ KUCAKLAYIN
Tıpkı üçgen şekilli yüzlere sahip olanlar gibi, ters üçgen yüz şekillerine sahip olanların da çoğu vardır; alın yüzün en geniş kısmıdır ve yüz hatları yüzün en küçük noktası olan çeneye kadar daralır. Ünlülere referans olması açısından, oyuncu ve kraliyet ailesinin bir üyesi olduğu dönemden bu yana çeşitli saç uzunlukları ve stilleri ile popüler olan Meghan Markle'ı düşünün. The Vogue Trends'in belirttiği gibi, ters üçgen yüz şekli bir dizi kısa saç unsuru gerektirebilir, ancak dikkate almanız gereken en büyük yönlerden biri kahküldür.
Alın, yüzün en geniş kısmı olduğundan, kâkül sadece yüzün bu bölgesini yumuşatmakla kalmaz, aynı zamanda neredeyse bir gizleme numarası da yapabilir; örneğin yüzün yanlarını perde kahkülleriyle çerçeveleyerek, görünen cilt miktarı aslında çok daha küçük görünüyor. Ancak Vogue Trendleri, ters üçgen yüz şekline sahip olanların düz kaküllerden kaçınması gerektiğini çünkü böyle bir görünümün yüzü daha geniş gösterebileceğini belirtiyor.
Belki de ters üçgen yüz şekline sahip olanlar için en iyi kısa saç seçeneği kahküllü dalgalı bob'dur. Doku yüzü yumuşatacak, kahküller ise daha belirgin bir alınla çalışacaktır. The Vogue Trends bu özel görünümün ayrıntılarını şöyle açıklıyor: "Her şey mükemmel oranda görünüyor."
BU GÖRÜNÜMLER TÜM YÜZ ŞEKİLLERİ İÇİN EVRENSEL SEÇENEKLERDİR
Kısa saç seçeneklerinden bunaldınız mı? Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Merak etme. InStyle, pek çok görünümün yüz şeklinizden yararlanıp en iyi bölgeleri vurgulayacağını, ancak hemen hemen herkesin hoşuna giden çok sayıda kısa saç görünümü olduğunu belirtiyor . Ünlü kuaför Cheryl Bergamy, InStyle'a, her şey başarısız olduğunda bob'u tercih etmenin, çünkü ona attığınız hemen hemen her yüz şekliyle çalışacağını açıkladı. Orta kısmı tercih edin, saça biraz doku verin ve sahip olduklarınızla çalışın; günün sonunda kısa saç tamamen özgüvenle ilgilidir.
Eğer gerçekten risk almak istiyorsanız ve sadece kısa saçla devam etmek istiyorsanız, üst kısmı biraz uzun olan, evrensel olarak tamamlayıcı bir peri kesimini tercih edin.
Glamsquad sanat yönetmeni Giovanni Vaccaro, InStyle'a şunları söyledi: "Modern bir periyi veya onu arkaya doğru kaydırmanıza olanak tanıyan bir saç kesimini seviyorum." "Kısa katmanları daha yumuşak bir saçakla veya derin bir yan kısımla eşleştirilmiş periyle düşünün." İşte buyur! Saçınızı kesmenin geçici bir şey olduğunu unutmayın; eğer bundan gerçekten nefret ediyorsanız endişelenmeyin, tekrar uzayacaktır!