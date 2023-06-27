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Yüz yaşından sonra dişler yeniden çıkar mı?

Yaş almaya başladıkça vücuttaki organlar, kaslar ve kemik yapıları zayıf düşmeye başlar. Yaşlılıkla beraber dişler zamanla dökülebilir. Peki, yüz yaşına gelen bir insanda yeniden diş çıkar mı ve bu durum nasıl oluşur? İşte, bilimsel cevabı...

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  • Yüz yaşından sonra dişler yeniden çıkar mı?

    YAŞLANINCA YENİDEN DİŞLER ÇIKAR MI?

    İnsan gelişimi boyunca 2 set diş çıkarır. Bu iki setten ilki 6-7 aylıkken çıkmaya başlayan süt dişlerdir. İkinci set ise süt dişlerin dökülmesinden sonra çıkan kalıcı dişlerdir. Peki, yaşlanınca nasıl yeniden dişler çıkar?

     
  • Yüz yaşından sonra dişler yeniden çıkar mı?

    Yaşlanınca tekrar çıkan bu dişler süt dişleri veya kalıcı dişler gibi "diş seti" grubuna girmez. Normalde yetişkinlerin kalıcı diş setleri 6-18 yaş arasında tamamen çıkmış olur. Bazı insanlarda 25 yaşına kadar çıkan dişler görülür. Bu gruba 20 yaş dişleri de dahildir.

     
  • Yüz yaşından sonra dişler yeniden çıkar mı?

    GENÇKEN KALAN DİŞLER GÖRÜLÜR

    Yani aslında yaşlılarda nadir olarak görülen yeniden diş çıkarma eylemi aslında gençken henüz çıkmamış dişlerin ta kendisidir. Vücut kendi kendine yeni bir dişi üretmez, bu gençlikten kalma dişler derinin veya diş etlerinin yumuşamasından dolayı görülür hale gelir.

    Kaynak: Evrimağacı

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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