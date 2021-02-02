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Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bakan açıklama yapacak! Okullar ne zaman açılıyor?

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz gün ki Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okulların açılmasıyla ilgili son dakika açıklamalar geldi. Yapılan açıklamaların ardından kısa süre sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugünü işaret ederek, yeni dönemle ilgili düzenlemelerin detaylarını açıklayacağını duyurdu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bakan açıklama yapacak! Okullar ne zaman açılıyor?

Yüz yüze eğitim ve okulların ne zaman açılacağı yönündeki soru işaretleri devam ederken geçtiğimiz gün toplanan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika açıklama yapıldı. Yapılan açıklamanın ardından yüz yüze eğitimle ilgili merak edilen sorularla ilgili ilk ipuçları geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yeni dönemle ilgili düzenlemelerin detayını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklayacak? İşte, merak edilen sorularla ilgili yapılan son dakika açıklamalar...

KÖY OKULLARI AÇILIYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin bugün basın açıklaması yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklamasını bugün saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.

Açıklama, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.

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