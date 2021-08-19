Koronavirüs aşı çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte gündeme gelen okullarda yüz yüze eğitime dönüş konusunda tarih netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi duyurdu. İşte okullarda yüz yüze eğitime dair merak edilenler...

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL OLACAK?

Koronavirüsle mücadelede sürekli değişen virüse karşı aşıdan başka bir korunma yöntemi bulunmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşıda gönüllülüğü esas almaya devam edeceklerini söyledi. Tüm vatandaşlar için aşı çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan okullarda yüz yüze eğitim için 6 Eylül'ü işaret etti.

Erdoğan, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla takip ettiği yüz yüze eğitimle ilgili "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı öğretmen ve personelden düzenli PCR testi istenecek. Buna göre aşı olmayan öğretmenler haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMINI AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özer, "Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız." dedi.