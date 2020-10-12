Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - ANTALYA

Antalya'daki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkı tedbirler alındı.İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okul öncesi eğitim kurumları ile kırsal kesimde birleştirilmiş sınıflarda haftanın 5 günü, ilkokulların tamamında ve ortaokulların 8. sınıflarında haftanın iki günü yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.Kent merkezindeki okulların yanı sıra kırsal kesimdeki 474 okulda 51 bin 725 öğrenci, haftanın 5 günü yüz yüze eğitime geçti.Sabah saatlerinde maske takarak velileriyle okula gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre sınıflara alındı. Veliler ise Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla içeri alınmadı.Öğretmenler, okul bahçesinin dışında bekleyen velilere sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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