Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - SİİRT

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.Sabah saatlerinde velileriyle okula gelen öğrenciler, görevlilerce karşılandı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı okulda öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sosyal mesafeye göre sınıflara alınan öğrenciler uzun aranın ardından ilk derse girdi.Verilen aranın ardından teneffüse çıkan öğrenciler, okul bahçesinde arkadaşlarıyla hasret giderdi, oyun oynadı.Öğrencilerden Kevser Öztaş, okulu ve arkadaşlarını çok özlediğini belirterek, "Uzun aradan sonra arkadaşlarıma kavuştuğum içim çok mutluyum. Arkadaşlarımla bir arağa geldik sohbet ettik, ders işledik, teneffüste oyun onadık." dedi.Mehmetçik İlkokulu 3. sınıf öğrencisi İshak Koca da yeniden okula gelmenin çok güzel bir duygu olduğunu, hem okulda hem de evde sosyal mesafe, temizlik ve hijyene çok özel gösterdiğini söyledi.