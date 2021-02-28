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Yüz yüze sınavlar iptal mi? Lise, ortaokul, ilkokul sınavlar olacak mı? MEB'ten açıklama geldi

Sınavlar iptal mi? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Yüz yüze eğitimin ertelenmesi sınavlardaki son durumu da merak ettiriyor. Konuyla ilgili MEB'ten açıklama geldi. Peki, lise, ortaokul, ilkokul yüz yüze sınavlar ne zaman olacak?

Yüz yüze sınavlar iptal mi? Lise, ortaokul, ilkokul sınavlar olacak mı? MEB'ten açıklama geldi

Yüz yüze sınavlar iptal mi? Lise, ortaokul, ilkokul yüz yüze sınavlar ne zaman olacak? Soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim gören öğrenciler için okula dönüş tarihi bir gün daha ertelendi. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ise sınavlara ilişkin açıklama da yapıldı.


SINAVLAR İPTAL Mİ? SON DAKİKA AÇIKLAMA


Konuyla ilgili MEB'ten açıklama geldi. İşte yüz yüze sınavların uygulanmasına ilişkin detaylar...

"Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim bazlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibarıyla başlanabilecektir. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimiz içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır."


LİSE SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK? YÜZ YÜZE LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.

Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.

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