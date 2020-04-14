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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım hizmeti veren iştiraki İETT'de görev yapan oto elektrik ustası Mustafa Kabaoğlu ve mekanik ustası İbrahim Karaman, normal şartlar altında orijinali ABD'den getirilmesi gereken 70 bin dolarlık bozuk yedek parçayı tamir etmeyi başardı. Kabaoğlu ve Karaman'ın başarısını bu sabah sosyal medya hesaplarından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde de 2 ustayı, Florya'daki başkanlık konutunda ağırladı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen görüşmede, İETT Genel Müdürü Alper Kolukısa ve Garaj Şefi Samet Arıkan da hazır bulundu.

KOLUKISA: YÜZDE 1 MALİYETLE ARKADAŞLARIMIZ YAPIYOR

Görüşmede 70 bin dolarlık yedek parça tamiriyle ilgili ustaların çalışması hakkında bilgiler veren İETT Genel Müdürü Alper Kolukısa, "Üç arkadaşımız bu çalışmayı yaptılar. Değeri yaklaşık 70 bin dolar olan hibrit sistemle ilgili parçayı tamir ettiler. Sadece Amerika'da yapılabiliyordu. Şu an İETT garajında, yüzde 1 maliyetle arkadaşlarımız kendileri yapıyorlar. Hem araçlarımız artık beklemiyor hem de daha fazla aracı servise verebiliyoruz. Bunlar, Hollanda'dan alınan metrobüs araçları. Birçoğu yatıyordu. Bugün ise 30'a yakını artık çalışıyor" dedi.

İMAMOĞLU: EMEĞİNİZE MİNNET DUYUYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Kuruma hizmet ediyorsunuz. Hatta kendi sermayemizi korumuş oluyorsunuz. Hem size hem diğer iki arkadaşımızın bu emeğine minnet duyuyoruz, teşekkür ederiz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

USTALAR: EN ÖNEMLİSİ BU ÇALIŞMANIN DEĞER BULUYOR OLMASI

Elektrik ustası Mustafa Kabaoğlu ve mekanik ustası İbrahim Karaman ile Garaj Şefi Samet Arıkan da Başkan İmamoğlu'na kendilerini ağırlamasından dolayı teşekkür ederek, şunları söylediler: "Bu imkanların sunulmuş olması da önemli tabii ki. Bize güvenildi. En önemli şey, böyle bir çalışmanın bir yerlerde değer buluyor olması. Bizim için en büyük önemi de bu teşkil ediyor."

İMAMOĞLU: BUNUN ÖRNEKLERİNİ ARTIRMAMIZ LAZIM

İmamoğlu da ustaların ve garaj şefinin bu sözlerine karşılık şöyle konuştu: "Değer bulmak zorunda. Yetenekli insanlarımız var. Onlara, o fırsatı vermek, yöneticilerimizin o gözle bakıp, o ortamı sağlaması... Bunun örneklerini artırmamız lazım. Sadece İETT'de değil, başka taraflarda da aynı şekilde, üreten insanlarımıza o fırsatı vermemiz lazım. İyi performansı ödüllendirmeliyiz ki örnek olsun. Başkaları da 'Ben daha fazla ne yapabilirim ne verebilirim?' diyerek o gözle baksın. Kuruma olan ait olma duygusunu da büyütür. Geriden gelen yetenekli arkadaşları siz yetiştirirsiniz. Yanınızdayız. Bunu duyduğumda, izlediğimde sabah, sizlerle çalışmaktan gerçekten gurur duydum belediye başkanı olarak."

'3 MAAŞ İKRAMİYE VERİLMESİ HAKLARIDIR'

İmamoğlu, görüşmenin sonunda Genel Müdür Kolukısa’ya şu talimatı verdi: "Arkadaşlarımızın bu tür çalışmalarını kurumsal olarak ödüllendirmemiz lazım. Yönetmeliğe uygunluğuna bir bakın. Ben, başkan olarak, böyle kıymetli bir işi başarmış arkadaşlarımıza 3 maaş ikramiye verilmesi, değerli bir işe imza attıkları için haklarıdır diye düşünüyorum. Biliyorum ki arkadaşlarım, görevlerinin gereğini yaptılar hiçbir maddi karşılık beklemeksizin. Onun farkındayım, ama kurum, başarıyı ödüllendirmeli ki motivasyon büyüsün. Bu, şu zor günlerde moral gibi oldu insanlara. Bizim de kurum olarak sizleri ödüllendirmek boynumuzun borcu."