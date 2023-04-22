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Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı? Bakan Kurum açıkladı! Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor?

Geçtiğimiz akşam katıldığı bir programda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüzde 25 kira artışı ile ilgili oldukça önemli açıklamalara imza attı. Söz konusu duruma dair en çok merak edilen; yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı ve son tarih ne zaman gibi soruların cevaplarını derledik!

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  • Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı? Bakan Murat Kurum açıkladı! Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında yüzde 25 kira artış oranı ile ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren konuya dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!
  • Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı? Bakan Murat Kurum açıkladı! Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor?

    YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR? 

    Kiralık konutlardaki fiyat artışlarıyla ilgili de açıklama yapan Kurum, kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlattı. Bakan, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.
  • Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı? Bakan Murat Kurum açıkladı! Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor?

    "ARZI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR" 

    Bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekti: "Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar."

     
  • Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı? Bakan Murat Kurum açıkladı! Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor?

    YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILMIŞTI

    TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

     
  • Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı? Bakan Murat Kurum açıkladı! Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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