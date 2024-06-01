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        Haberler Bilgi Ekonomi Yüzde 25 kira sınırı kalkıyor mu? Yüzde 25 kira zammı Temmuzda bitiyor mu, biterse ne olacak?

        Yüzde 25 kira sınırı Temmuzda bitiyor mu? Düzenleme biterse yeni kira dönemi nasıl olacak?

        Milyonlarca ev sahibi Temmuz ayını bekliyor. 2022 yılında getirilen konut kiralarına yüzde 25 zam sınırı uygulamasının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Şu ana kadar resmi bir açıklama yok ancak daha önce yapılan açıklamalar, Temmuz ayında uygulamanın kalkacağı yönünde. Peki, yüzde 25 zam sınırı kalkarsa ne olur? İşte, kiracıların merak ettiği o soruların yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 15:10 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:10
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        Temmuz ayına günler kala ev sahibi ve kiracılar konutta yüzde 25 zam sınırı uygulamasının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Resmi bir açıklama olmasa da kalkması beklenen uygulama karşısında kiracılar, bundan sonraki süreçte kiraya ne kadar zam yapılabileceğini merak ediyor. Konu hakkında tüm merak edilenleri İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan yanıtladı. İşte, detaylar...

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        KONUT KİRASINDA YÜZDE 25 ZAM SINIRI TEMMUZ'DA KALKIYOR MU?

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1 Temmuz 2024 itibarıyla bitecek konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek şunları söyledi;

        "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına, verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada, fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesini sağlamak lazım. Bunun için daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önemsiyoruz."

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        YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKARSA KİRA ZAMMI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

        Habertürk TV'de yayınlanan Gün Ortası programına katılan İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, Temmuz ayında kalkması beklenen kirada yüzde 25 zam sınırı hakkında konuştu. Akdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle;

        "Bu haberlerin duyulmasıyla birlikte, sanki bu sınırlama kalkınca 2 Temmuz itibarıyla isteyen ev sahibi serbest piyasaya uygun bir şekilde istediği kadar zam yapabilir gibi bir algı oluşmaya başladı. Ama bu doğru değil. 1 Temmuz itibarıyla bu uygulama kalkarsa, bu düzenleme yapılmadan önce de olduğu gibi sadece Tüketici Fiyat Endeksi yani TÜFE'nin son 12 aylık ortalaması kadar ancak zam yapılabilecek. Peki, bu zammı ne zaman yapacaklar? Kira dönemi dolunca; bir takvim yılı döndüğü zaman ancak o zaman zam yapabilecekler."

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        EV SAHİPLERİ KENDİ İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA ZAM ORANINI BELİRLEYEBİLİR Mİ?

        Bu noktada akıllara başka bir soru daha geliyor; Ev sahipleri, TÜFE'yi az bulursa kendi isteği doğrultusunda zam yapabilir mi? Bu soruya Akdoğan şöyle yanıt veriyor;

        "Ev sahiplerinin yasal olarak böyle bir hakkı yok. Yasal olarak kiracı Tüketici Fiyat Endeksi kadar zam yapıp gönderdiğinde ev sahibi farklı bir yasal uygulamada bulunamaz, evi tahliye etmesini isteyemez. Evi tahliye ettirebilmesi için haklı hukuki sebebe ihtiyaç var.

        Kiracılar eğer 5 yılını doldurmadılarsa ve bu uygulama devam etmiyor ise TÜFE'nin son 12 aylık tutarını, kira yenileme döneminde kiralarının üzerine ekleyip gönderdiklerinde yasal olarak sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklar."

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        TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

        TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

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        MAYIS AYI İŞ YERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

        TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.

        On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 59.64 oldu. Mart ayında yüzde 57.50 olan oran, şubatta 55.91, ocakta ise 54.72 idi.

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