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TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Yönelik Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TL mevduatların toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 60'ın altında kalan bankaların yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranına 5 puan ilave edilecek.

TCMB'nin ayrıca Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikten önce bilançolarında TL varlıkların oranı yüzde 50'nin altında kalan bankalara menkul kıymet tesis oranı 8 puan artırımlı, TL oranı yüzde 50 ila 60 arasında olan bankalara ise 3 puan artırımlı olarak uygulanıyordu.

Bugün yayımlanan değişiklikle bilançolarında TL oranı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için menkul kıymet yükümlülüğü 7 puan artırımlı uygulanmaya başlandı.

Bilançodaki TL payı yüzde 60 ve yüzde 70’in üzerinde olan bankalar için menkul kıymet yükümlüğü sırasıyla 5 ve 7 puan indirim uygulanacak.

DÖVİZDEN TL'YE DÖNÜŞÜM DÜZENLEMESİ

TCMB ayrıca bankaların dövizden TL’ye dönüşüm oranlarına yönelik olarak olarak da düzenlemeye gitti.

Buna göre 28/4/2023 hesaplama tarihinden itibaren ilgili hesaplama döneminde yüzde 5'in, 27/6/2023 hesaplama tarihinden itibaren ilgili hesaplama döneminde yüzde 3'ün altında dönüşüm yapılması halinde gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı eksik kalan tutar kadar menkul kıymet bloke olarak tesis edilecek.

Bunun yanında 31/3/2023 hesaplama tarihine göre gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan dönüşüm oranlarından düşük olanı; 27/6/2023 hesaplama tarihinden itibaren yüzde 15’in, 29/9/2023 hesaplama tarihinden itibaren yüzde 24’ün, altında kalan bankalar için ilgili dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat/katılım fonu tutarının yüzde 5’i oranında ilave menkul kıymet söz konusu hedeflere ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis edilecek.