Son 3 gündür ülkenin dört bir yanında orman yangınları var. Özellikle de İzmir, Manisa ve Bolu’da çok büyük alanlar kül oldu, hâlâ tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil alevler.

Aslında yaz başından beri yangınlar çıkıyor peş peşe. Şu sıra ise hava çok sıcak, rüzgar şiddetli ve risk de büyük tabi... Bir de insan faktörü eklenince ormanlarımız çok büyük tehlikede. İnsan faktörü diyorum zira verilere göre; ülkemizdeki orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı, yüzde 10’u doğa kaynaklı.

İzmir’de çok büyük alanları küle çeviren yangının piknik ateşinden kaynaklandığı açıklandı. 3 piknikçinin belki de mangal için yaktığı ateş rüzgarla yayıldı, kontrolden çıktı, ciğerlerimiz yandı bitti... Bu felaketlerle bir daha karşılaşmamak için şu verileri çok iyi anlamak lazım...