Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde buz pateni yaptılar

Mart ayına kadar gölün renkli görüntülere sahne olacağını ifade eden Azizoğlu, "Gölümüzün donmasına çok sevindik. Çünkü her gün bölgemize yerli ve yabancı turistin gelmesi demek. Göl üzerinde yapılan her etkinlik ise bölgemizin tanıtımına büyük katkı sunuyor" diye konuştu.