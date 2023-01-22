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Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde ziyaretçiler atlı kızakla geziyor

Buz tutan Çıldır Gölü'nde turistler, atlı kızağa bindi, buz hokeyi, buz pateni gibi etkinlikler ve yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi

Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde ziyaretçiler atlı kızakla geziyor
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AA

Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle büyük oranda buz tuttu.

Gölün, Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Atalay mevkisindeki kıyısında buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Burada gölün buzlu yüzeyine çıkan turistler, atlı kızağa bindi, buz hokeyi, buz pateni gibi etkinlikler ve yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bölgeyi ziyaret edip ailesiyle atlı kızağa binen İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, gazetecilere, Çıldır Gölü'nün farklı bir doğası olduğunu söyledi.

Buz üstünde yürümek ve atlı kızağa binmenin çok keyifli olduğunu dile getiren Hayal, "Biz de bugün ailecek atlı kazağa binelim istedik. Ayrıca buzun üstünde yürüdük. Her taraf buz ve üstünde yürüyorsunuz. Çok farklı bir duygu. Bu güzelliği sadece bizler değil, Ardahan dışından da herkesin gelip yaşamasını isteriz." diye konuştu.

Manisa'dan gelen Uğur Gonca da ilk kez Çıldır Gölü'nü gördüğünü belirterek, "Buz üzerinde yürümek ve kaymak çok farklı bir duygu. Muhteşem doğa ve manzara. Çok güzel ortam. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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