Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Yüzlerce hastaya aynı anda hizmet verecek ağız ve diş sağlığı hastanesi kuruluyor

        Yüzlerce hastaya aynı anda hizmet verecek ağız ve diş sağlığı hastanesi kuruluyor

        Sağlık Bakanlığı, aynı anda yüzlerce hastaya hizmet verecek ve alanında Türkiye'nin en büyük sağlık tesislerinden olacak Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kurulması için çalışmalara başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:15 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzlerce hastaya aynı anda hizmet verecek ağız ve diş sağlığı hastanesi kuruluyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, diş tedavi hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, daha fazla hastaya hızlı ve etkin hizmet sunulabilmesi için bir yandan Aile Diş Hekimliği uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırırken bir yandan da bu alanda yeni hastanelerin faaliyete geçirilmesi için düğmeye bastı.

        Bu kapsamda, Ankara'da Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurulmasına yönelik proje çalışmaları başladı.

        Türkiye'nin en yüksek kapasiteli ağız ve diş sağlığı tesislerinden biri olacak hastane, 480 diş ünitesi, 5 ameliyathane ve 20 yatak kapasitesine sahip olacak. Böylelikle hastane aynı anda yüzlerce hastaya diş tedavi hizmeti sunabilecek.

        REKLAM

        Bakanlık ayrıca İstanbul ve İzmir'de de Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri kurulması için planlamalarını sürdürüyor.

        AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ İLE 10 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞILDI

        Öte yandan 2-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te pilot olarak başlatılan Aile Diş Hekimliği uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılıyor.

        Pilot illerdeki 42 Aile Diş Hekimliği birimiyle 10 binin üzerinde çocuğa ulaşılırken, uygulamaya yıl sonuna kadar 20 ilin daha dahil edilmesi sağlanacak.

        Aile Diş Hekimliğinin 2028 sonuna kadar tüm nüfusu kapsayacak şekilde 81 ilde kademeli olarak uygulanması hedefleniyor.

        AİLELER MHRS'DEN RANDEVU ALABİLECEK

        Bakanlık, Aile Diş Hekimliği uygulaması kapsamındaki çocukların diş sağlığı tarama süreçlerine ilişkin işlemleri ve bilgileri izleyecek altyapıyı da hazırladı.

        Bu kapsamda aileler çocuklarının aile diş hekimi bilgisini e-Nabız'da görüntüleyebilecek, ayrıca Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden çocukları için randevu alabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!