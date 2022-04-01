Yüzlerce leyleğin mola alanı

DHA

Havaların ısınması ile kuzeye göç etmek için yola çıkan leylekler, sürüler halinde Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Yazören Mahallesi'ndeki tarlalara kondu.

DHA'nın haberine göre ilk kez tarlalarına bu kadar çok leylek konduğunu belirten mahalle muhtarı Süleyman Türker, "Daha önceki yıllarda gökyüzünde en fazla 1 ya da 2 leylek görmüşlüğümüz oldu. Fakat bu kadar çok leyleğin yere inip, yayıldığını hiç görmedik. Bu leylek sürüsü yolunu mu şaşırdı? Neden buraya geldi, bilmiyoruz. Yazören Ovası adeta leylek sürüsüyle kaplıydı. Sabah erkenden geldim, yine buradalardı. Gruplar halinde gitmeye başladılar. Tekrar hepsi toplanıp, geri gelir mi bilmiyorum" dedi.

Mahallede oturan Naci Özkoç ise, "Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Geçtiğimiz akşam binlerce leylek vardı, şaşırdık kaldık. Bugün leyleklerin çoğu buradan ayrılmış. Merak içerisindeyiz" diye konuştu.