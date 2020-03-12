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Yüzme Federasyonu'ndan koronavirüs önlemi

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF),koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mayıs 2020 tarihine kadar bütün organizasyonların durdurulduğunu açıkladı

Yüzme Federasyonu'ndan koronavirüs önlemi

Dünyada genelinde yayılan ve Türkiye´de da görülen koronavirüsün etkileri spora yansımaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Yüzme Federasyonu da faaliyetlerini belirli bir tarihe kadar durdurma kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Dünyada yaşanan ve ülkemizde de görülen COVID-19 virüsü sebebiyle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da açıklamalarına istinaden sporcularımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin ve velilerimizin sağlığını her şeyden en üst seviyede olduğunu düşündüğümüzden dolayı 1 mayıs 2020 tarihine kadar Yurtiçi ve Yurtdışı müsabakalarını, kamplarını, kurs ve seminerlerini geçici olarak durdurma kararı almış bulunmaktayız. Planlaması yapılmış olan müsabakalara hak kazanan sporcularımızın hakları saklı kalacak olup yapılacak olan müsabakalarda teknik kurullarımızın kararları ile yeniden yarışlara katılabilme hakları olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca federasyondan yapılan açıklamada, şu anda sadece 16-19 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Edirne Cup Müsabakalarının gerçekleştirileceği, ancak uluslararası katılımcı ve seyirci alınmayacağı belirtildi.

İptal edilen müsabakalar ve organizasyonlar şu şekilde

YÜZME BRANŞI:

-20-22 Mart 2020 Meeting International FFN Golden Tour Camille Muffat / Fransa


-20-22 MART 2020 Türkiye Arena Uzun Kulvar 13 Yaş Kadın 13-14 Yaş Erkek Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası / Mersin


-27-29 MART 2020 Tekirdağ Kupası / Tekirdağ


-28-29 Mart 2020 XIX Uluslararası Yüzme Şampiyonas - Federasyon Karması / Bosna Hersek


-26-29 MART 2020 Romanian International Swimming Championships / Romanya


-3-5 Nisan 2020 Alternatif Takım Multination Yıldızlar ve Federasyon Karması / Sırbistan


-4-5 Nisan 2020 Multination Gençler Yüzme Şampiyonası / Yunanistan


-4-5 Nisan 2020 Multination Yıldızlar Yüzme şampiyonası /Ukrayna


-4-8 Nisan 2020 Spanish Cup / İspanya


-10-12 Nisan 2020 Bulgaristan Open Team Championship-Bursa-Trabzon TOHM / Bulgaristan


11-12 Nisan 2020 / 11-12 Yaş Grup Müsabakaları / Kayseri-Isparta-Sakarya-Ankara-İstanbul-Giresun


-24-26 Nisan 2020 Fına Coach Clinic 2020 / İstanbul

ATLAMA BRANŞI;

-23-26 Nisan 2020 Uluslararası Gençler Atlama Turnuvası / Almanya


-21-24 Nisan 2020 Tokyo 22. FINA Atlama Dünya Kupası / Japonya


ARTİSTİK YÜZME BRANŞI;


-25-30 Mart 2020 World Series / Mısır


-03-05 Nisan 2020 World Series / Yunanistan


-08-13 Nisan 2020 World Series / Macaristan


İPTAL EDİLEN ADAY HAKEM KURSLARI


19-22 Mart 2020 Rize


19-22 Mart 2020 Kırklareli


26-29 Mart Kocaeli


26-29 Mart Şanlıurfa


26-29Mart 2020 Muğla


19-22 Nisan 2020 Zonguldak

 

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