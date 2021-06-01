Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları ne zaman açılacak? Başta işletmeciler olmak üzere kamuoyunun genelinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Gözler 31 Mayıs tarihine çevrilmişti. Peki, kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları açıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

İÇİŞLERİ AÇIKLADI!

Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.