Yüzü yanan Evin'e, kendi dokusundan cilt yapılacak

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Suriye'deki iç savaşta bombaların düştüğü evlerinde yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan Evin Hacı İbrahim'in (9) yüz nakli için çok uygun olmadığını belirterek, Çünkü kendine ait kullanılabilecek dokuları var. Uzun dönemde bu dokuları kullanarak yeni bir cilt yapmak için uğraşacağız dedi.

DHA'nın haberine göre; Suriye'nin Kamışlı bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı 2013 yılında, bombaların düştüğü evlerinde Menal Hacı İbrahim ölürken, o tarihte 3 yaşında olan kızı Evin Hacı İbrahim yaralandı. Vücudunun büyük kısmı ile yüzünün tamamı yanan Evin ve babası Rezan Hacı İbrahim, Türkiye'ye sığındı. Evin'i Batman, Malatya ve Adana'daki hastanelerde 5 kez ameliyat ettiren Rezan Hacı İbrahim, sonrasında Antalya'ya geldi. AÜ Hastanesi'nde ilk olarak, nefes almakta zorlanan minik Evin'in burun delikleri açıldı, ardından uygulanan operasyonla ağız kenarlarındaki darlık genişletildi. Evin'e son olarak da kalıcı makyajla kaş yapılıp şekil verildi.

BURUNDAN RAHAT NEFES ALMASI SAĞLANACAK

AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Evin için yüz naklinin çok uygun olmadığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, Evin bize geldiğinde yüz bölgesi oldukça deforme olmuştu. Göz kapakları, burnu, tüm yüz cildi sıkıntılıydı. Bizim ilk ameliyattaki hedefimiz göz kapaklarını daha kullanılabilir hale getirmek, burnundan daha iyi nefes almasını sağlamak ve ağızdan daha rahat yemek yiyebilmesi ve konuşabilmesiydi. İlk ameliyatımız bunlara yönelikti. Göz kapakları, burnu ve ağız köşelerini düzelttik. Bu ameliyatları yapalı 2.5- 3 yıl oldu. Evin şu an 9 yaşında bugün bize gelme nedeni ve şikayeti burundan nefes alamaması. Şu an öncelikli eğileceğimiz konu, onun burnundan iyi nefes almasını sağlamak. Ama uzun dönemde Evin'in ihtiyaçları biraz daha farklı. Öncelikle yüz derisini ve kulaklarını onarmamız gerekiyor. Bunun için bazı ameliyatlar planlıyoruz. Evin için yüz nakli çok uygun değil. Çünkü kendine ait kullanılabilecek dokuları var. Uzun dönemde bu dokuları kullanarak yeni bir cilt yapmak için uğraşacağız diye konuştu.

RESİM YAPARAK ZAMAN GEÇİRİYOR

Türkiye'de bulunduğu süre içinde Türkçeyi öğrenip ilkokula başlayan Evin Hacı İbrahim, Şırnak Fatih İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi, Türkçe konuşmayı öğrenen Evin, arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmak ve rahat nefes alabilmek için burnundan ameliyat olmak istediğini söyledi. Evin, AÜ Hastanesi bahçesinde kardeşi Halil Hacı İbrahim ile oynuyor, banklarda oturup resim yaparak zaman geçiriyor.