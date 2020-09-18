Yüzündeki yara izlerinden kurtulup çalışmak istiyor

AA

Tarsus ilçesinde 8 yaşındayken bir otomobilin çarpmasıyla sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşayan ve yüzünün sağ kısmında derin yaralar oluşan 25 yaşındaki Nesim Özcan, bugüne kadar 20 ameliyat geçirdi.

Sağ kolundan alınan doku parçaları yüzüne nakledilen Özcan, hayatında sıkıntılar çekmeye başladı.

Özcan, AA muhabirine, çocukluğunda kendisine çarpan otomobilin altında kalıp metrelerce sürüklendiğini söyledi.

Kaza sonrası hayatının karardığını anlatan Özcan, onlarca ameliyata rağmen üzünde oluşan izlerden kurtulamadığını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılacak ameliyatla yüzündeki izlerden kurtulabileceğini anlatan Özcan, maddi durumunun bu operasyona yetmediğini söyledi.

- "Yardım bekliyorum"

Kendisine uzanacak bir yardım eline ihtiyaç duyduğunu anlatan Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukluğumda geçirdiğim kaza sonrası 20 defa ameliyat olmama rağmen yüzümdeki yara izlerinden kurtulamadım. Bu halimden dolayı çok sıkıntı çekiyorum. Yemek yemekte, konuşmakta zorlanıyorum. İş arıyorum ama durumumdan dolayı kimse bana iş vermiyor. Şimdi semt pazarlarında satış yapan bir tanıdığıma yardımcı oluyorum. Onun verdiği para da ancak yeme içmeme bile zor yetiyor. Ailemin de maddi durumu iyi değil. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılabilecek bir ameliyatla yüzümdeki izlerden kurtulabileceğimi öğrendim. Hastaneye gittim ve oradaki doktorlarla görüştüm. Onlar da bana boynumdan alınacak bir doku parçasını yüzüme naklederek izlerden kurtulabileceğimi söylediler. Ancak bu ameliyatı olabilecek maddi durumum bulunmuyor. Bu konuda yardım bekliyorum."