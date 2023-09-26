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        Haberler Yaşam Yüzünüz sizi koruyor! Dış dünyaya karşı koruyucu kalkan niteliğinde

        Yüzünüz sizi koruyor! Dış dünyaya karşı koruyucu kalkan niteliğinde

        İnsan yüzünün dış dünyaya karşı korumaya yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Yüzünüz dünyayla olan etkileşimlerinizde çok büyük bir rol oynuyor. Genellikle bir kişinin size baktığında fark ettiği ilk şey budur. Yemek yemenizi, içmenizi ve iletişim kurmanızı sağlayan hayati vücut parçaları olan gözler, burun ve ağıza ev sahipliği yapar. Ancak yüz özelliklerimiz aynı zamanda kendilerini koruyacak şekilde tasarlanmıştır ve birçok şaşırtıcı şekilde vücudumuzun korunmasına yardımcı olur. Peki nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 15:35 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:35
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        İnsan yüzü kendini korumaya yönelik tasarlandı. Geriye çekilip göz çukuru kemikleri tarafından çevrelenmek gözü hasardan koruyor. Öncelikle yüz anatomisi kendini koruma konusunda son derece iyidir.

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        GÖZLERİNİZ VÜCUDUNUZUN KORUNMASINA NASIL YARDIMCI OLUR?

        Gözlerimiz çevremizle ilgili ayrıntılı bilgileri beyne besleyerek güvende kalmamıza yardımcı olur. İleriye bakan iki göze sahip olmak (tek bir göz yerine) derinlik algısına ve daha geniş bir görüş alanına olanak tanır.

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        Kaşlar, alnınıza gelen kir, ter, yağmur suyu veya diğer maddelerin gözlerinizden uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Ayrıca, bir kişinin öfkelendiğinde, şaşırdığında veya korktuğunda kaşlarının konumlarını karşılaştırdığınızda açıkça görüleceği gibi, duyguları da iletirler.

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        Kirpikler gözlerin ön kısmında koruyucu görevi görerek toz, ter ve diğer tahriş edici maddelerin göze girmesini engeller. Kirpikler dokunmaya duyarlı olduğundan, göze yakın bir şey olduğunda da uyarı verebilirler.

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        Kornea, ışığın geçerek gözün arka kısmındaki sinirlere ulaşmasını sağlarken, gözlerinizi çevredeki zararlı etkenlerden korur. Kornea bu görevler için mükemmel bir şekilde uygundur: Sert dış kaplaması gözün ön kısmını korur, ancak ışığın içinden geçebilmesi için şeffaftır.

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        BURNUNUZ VÜCUDUNUZUN KORUNMASINA NASIL YARDIMCI OLUR?

        Çiçekleri, pişmiş ekmekleri ve diğer hoş kokuları koklamamızı sağlayan burun aynı zamanda bir alarm sistemi görevi de görür: Gaz sızıntısı varsa veya yiyecekler bozulursa iyi bir koku alma duyusu hayat kurtarabilir. Ayrıca içinden geçen havayı ısıtır ve nemlendirir. Bu önemlidir çünkü soğuk ve kuru hava akciğerleri tahriş edebilir.

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        Bunlara ek olarak:

        Burun kılları havadaki toz veya is gibi daha büyük parçacıkların filtrelenmesine yardımcı olur.

        Burun astarı, havadaki toksik parçacıklara, virüslere veya diğer davetsiz misafirlere saldırmaya hazır bağışıklık hücreleriyle birlikte çalışır. Ayrıca küçük parçacıkları hapsedebilen ve burun pasajlarının kurumasını önleyebilen koruyucu mukus üretir.

        Hapşırma, mikroorganizmalar veya kimyasal tahriş edici maddeler gibi küçük parçacıkları burun yoluyla dışarı atar.

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        AĞZINIZ VÜCUDUNUZUN KORUNMASINA NASIL YARDIMCI OLUR?

        Yeme, içme ve konuşma ağzın en önemli işlevleri arasındadır ancak koruyucu olmasının başka yolları da vardır:

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        Ağzınızı kapattığınızda sıkı bir sızdırmazlık oluşur. Bu faydalıdır, çünkü aksi takdirde yüzmekte, hatta etrafta dolaşmakta zorluk çekerdik ve sürekli olarak böcek yutuyor olabiliriz (diğer zorlukların yanı sıra)

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        Öksürük, istenmeyen parçacıkların veya organizmaların ağzınızdan dışarı atılmasına olanak tanır.

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        Tükürük, bulaşıcı organizmalara vücuda daha fazla gitmeden önce saldıracak antikorlar içerir.

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        Ağzın içini kaplayan mukozalar tat alma duyusunu sağlar. Bu, yaşam kalitesi ve zehirli bir şeyler yemekten kaçınmak için önemlidir. Ve mukoza zarları, virüslere ve diğer bulaşıcı organizmalara karşı birinci basamak bağışıklık bariyeri görevi gören önemli bağışıklık hücrelerini barındırır.

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        İNSAN YÜZÜNÜN EVRİMİ

        İnsan yüzü nasıl oldu da ev sahibini bu kadar çok yönden koruyacak şekilde gelişti?

        İnsan vücudunda sıklıkla olduğu gibi evrime teşekkür edebilirsiniz. Binlerce yıl boyunca evrimsel baskı, genetik yapımızda hayatta kalmayı destekleyen özelliklerin korunmasını sağladı.

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        Buna yüz anatomisi de dahildir: Şekli, biçimi ve işlevinden çeşitli eklentileri ve açıklıklarına kadar yüzünüzün her unsuru bir nedenden dolayı oradadır. İnsanların çekici bulduğu özellikler bile ( simetri, gençlik veya aşinalık gibi ) kısmen evrimsel baskıdan kaynaklanmaktadır: bu özellikler eşleri çekmeye yardımcı olur ve dolayısıyla genlerin yavrulara geçme şansını artırabilir.

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        İnsan yüzünün dikkat çekici özellikleri kendisini ve ev sahibini korumaya yarar. İletişim ve sosyal etkileşimin aksine, bu özellikler daha az biliniyor ve muhtemelen yeterince takdir edilmiyor.

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        Bu nedenle, bir dahaki sefere aynada kendinize baktığınızda, devam edin: Ne kadar iyi göründüğünüzü kontrol edin. Veya yaşlanma belirtileri için. Veya dişlerindeki marul için. Ancak aradığınız ne olursa olsun, unutmayın: Yüzünüzün görünümünde, nasıl göründüğünüzden çok daha fazlası vardır.

        Kaynak: Harvard Health Publishing

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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