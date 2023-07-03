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Yüzünüzde çıkan bu belirtiler sağlık sorunu yaşadığınızı gösteriyor olabilir!

Sağlıklı beslenilmediğinde veya vücudumuzda dikkat etmemiz gereken şeylere dikkat etmediğimizde, bazı bölgelerimiz görsel olarak sağlık sorunlarını dışa vurabilir. Örneğin uykusuz kalındığında göz altı morlukları veya gözlerde şişme oluşması gibi. Ancak bazı belirtiler uzun sürede daha farklı sağlık sorunlarına işaret ediyor olabilir. İşte, yaşadığınız sağlık sorunlarının yüzünüzdeki belirtileri...

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  • Yüzünüzde çıkan bu belirtiler sağlık sorunu yaşadığınızı gösteriyor olabilir!

    1. KAŞ VE KİRPİKTE SEYREKLEŞME

    Bu durum tiroid bezleriyle alakalı olabilir. Doktora görünerek tiroid testi yaptırabilirsiniz.

     
  • Yüzünüzde çıkan bu belirtiler sağlık sorunu yaşadığınızı gösteriyor olabilir!

    2. CİLT RENGİNDE DEĞİŞİM

    Cilt renginizde gözle görülür bir değişim varsa melasma adlı bir cilt problemi yaşıyor olabilirsiniz.

     
  • Yüzünüzde çıkan bu belirtiler sağlık sorunu yaşadığınızı gösteriyor olabilir!

    3. YÜZ BÖLGESİNDE KILLANMA

    Kadınlarda yumurtalıklar düzgün çalışmadığı zaman veya bölgedeki kıllar yanlış alındığı için görülen kıllanma durumudur.

     
  • Yüzünüzde çıkan bu belirtiler sağlık sorunu yaşadığınızı gösteriyor olabilir!

    4. DUDAK ÇATLAMASI

    Dudakların iyi nemlendirilmemesi ve su tüketiminin az olması nedeniyle görülür.

     
  • Yüzünüzde çıkan bu belirtiler sağlık sorunu yaşadığınızı gösteriyor olabilir!

    5. UÇUK

    Uçuk çıkması genellikle stresten veya bir hastalık sonrası bağışıklığın düşmesinden sonra kaynaklabilir. 

     
  • Yüzünüzde çıkan bu belirtiler sağlık sorunu yaşadığınızı gösteriyor olabilir!

    6. BURUN VE AĞIZ BÖLGESİNDE DERİ SOYULMASI

    Genellikle A,B,C ve E vitamini esikliğine işaret eder.

     
  • Yüzünüzde çıkan bu belirtiler sağlık sorunu yaşadığınızı gösteriyor olabilir!

    7. CİLTTE DÖKÜNTÜ

    Bir deri hastalığı belirtisi olabilir. Kozmetik ürünlerin yanlış veya aşırı kullanımı ya da fazla şeker tüketiminden dolayı kaynaklanabilir.

     
  • Yüzünüzde çıkan bu belirtiler sağlık sorunu yaşadığınızı gösteriyor olabilir!

    8. LEKE  VE BEN OLUŞUMU

    Tiroid bezi hastalıklarında veya cilt rahatsızlıklarında leke ve ben oluşumu görülebilir.

     
  • Yüzünüzde çıkan bu belirtiler sağlık sorunu yaşadığınızı gösteriyor olabilir!

    9. YÜZ VE GÖZLERDE SARARMA

    Vücutta toksinlerin arttığına işaret eder ve bir uzmandan yardım alınmalıdır.

     
  • Yüzünüzde çıkan bu belirtiler sağlık sorunu yaşadığınızı gösteriyor olabilir!

    10. BURUN BÖLGESİNDE KIZARMA

    Hava değişimi veya stres kaynaklı görülür ancak sürekli görülüyor burun damarlarında rahatsızlıklar olduğuna işaret ediyor olabilir.

     
  • Yüzünüzde çıkan bu belirtiler sağlık sorunu yaşadığınızı gösteriyor olabilir!

    11. GÖZ TORBALARI

    Sigara, düzensiz uyku, fazla kahve tüketimi ve alkole bağlı olabilecek hormonal değişimlere işaret ediyor olabilir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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