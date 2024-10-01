Stres ve sivilce arasında bir bağlantı var mı? Stres akneyi nasıl etkiler?
Stresli zamanlarınızda sivilceleriniz patlak veriyor ya da var olanların sayısı artıyorsa yalnız değilsiniz. Yapılan araştırmalar, stres ile sivilce (akne) oluşumu veya artışı arasında bağlantı olduğuna işaret ediyor. Beslenmenize ne kadar dikkat etseniz de oluşan sivilcelerin temelinde stres var. Stres nasıl sivilceye sebep olur? İşte detaylar...
Çocukluk ve ergenlik döneminde çok doğal olarak görülen sivilceler, yetişkinlik döneminde ise anlam verilemiyor ve tam olarak neden çıktığı anlaşılamıyor. Kullandığımız ilaçlar ve kremler çoğu zaman etkili olmayabiliyor. Asıl sebep stresli yaşantılar olabilir.
Stres ve akne
Çoğumuzun aknesi olmuştur ya da en azından aknesi olan birini tanımıştır. Yüzde 85'imizin hayatı boyunca bir şekilde akneye (sivilce) sahip olacağını gösteriyor. Bazıları için bu sadece bir veya iki yumru veya sivilce olabilir, ancak diğerleri için aşırı olabilir ve yara izine yol açabilir.
Akne genellikle yüzünüzde, sırtınızda, hatta boynunuzda ve omuzlarınızda görülür. En sık gençlik yıllarında ortaya çıkmasına rağmen, sizi her yaşta etkileyebilir.
Stres akneyi nasıl etkiler?
Stres doğrudan akneye neden olamaz. Bununla birlikte, çalışmalar zaten sivilceniz varsa, stresin onu daha da kötüleştirdiğini göstermiştir.
Aknenin daha yavaş iyileşmesi, sivilcelerin daha uzun süre kalması ve şiddetinin artmaya daha yatkın olması anlamına gelir. Aynı zamanda, bir sivilce patlaması sırasında her bir sivilcenin iyileşmesi daha uzun sürdüğü için bir seferde daha fazla sivilce görülebileceği anlamına da gelebilir.
Sivilceye (Akneye) gerçekte ne sebep olur?
Akne, aşırı yağ, ölü deri hücreleri, bakteriler ve bazen de kıllar cildinizdeki gözenekleri tıkadığında ortaya çıkar. Genel olarak bazı şeylerin akneye neden olduğu düşünülmektedir. Bunlar şunları içerir:
- Hamilelik ve gençlik yıllarındaki hormonlar
- Doğum kontrol hapları dahil bazı ilaçlar
- Genetik nedenler
Cildinizdeki gözenekler tıkandığında tahriş olurlar ve şişerek sivilce veya yumruya dönüşürler.
Sivilce (Akne) türleri
Hafiften şiddetliye kadar değişen çeşitli akne türleri vardır. Hafif tipler siyah nokta ve beyaz noktaları içerir ve hafif iltihaplı akne olarak kabul edilir. Orta ila şiddetli iltihaplı akne, nispeten küçük ve ağrılı pembe sivilceleri içerir. Papüller ve püstüllerin (kırmızı bir tabana sahip üstte irin bulunan yumrular) bir karışımı vardır.
Nodüller, kistler veya yara izi olduğunda akne şiddetli olarak kabul edilir. Kistler ve nodüller büyük, ağrılı ve derinin daha derinlerindedir.
Sivilce (Akne) tedavisi
Akne tedavisi, şiddetine bağlı olarak biraz farklılık gösterir. En yaygın olan hafif akne, basit hijyen ve reçetesiz satılan kremler ile tedavi edilebilir. Hafif akne tedavisi şunları içerebilir:
Su ve sabunla nazikçe yıkamak: Sivilcelerinizi ovmak veya sert bir sabun kullanmak sivilce tedavisine yardımcı olmaz. Aslında sivilcenizi daha da kötüleştirebilir.
Rahatlama teknikleri uygulamak: Çok fazla stres altındaysanız, gevşeme teknikleri kullanmak aknenizin iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olabilir.
Şiddetli bir akne patlaması yaşarsanız, cilt hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktor olan bir dermatoloğu ziyaret etmelisiniz. Bir dermatolog, akneniz için hangi ilaçların veya tedavilerin en etkili olacağını daha iyi değerlendirebilecektir.
Akneye karşı ne gibi önlemler alınabilir?
Tüm akne türlerini önlemek için bazı basit günlük uygulamalar yapılabilir. Bazı önleme teknikleri şunları içerir:
- Yüzünüzü nazikçe ve günde iki kereden fazla yıkamamak
- Güneş kremi ve kozmetikler dahil olmak üzere su bazlı, tahriş edici olmayan cilt ürünleri kullanmak
- Elleriniz, saçınız veya telefonunuz gibi yağ içerebilecek şeyleri mümkün olduğunca yüzünüzden uzak tutmak
- Terlemeyi azaltan bol giysiler giymek
- Sivilceleri sıkmamak
Kaynak: Healthline