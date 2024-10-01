Stres ve akne

Çoğumuzun aknesi olmuştur ya da en azından aknesi olan birini tanımıştır. Yüzde 85'imizin hayatı boyunca bir şekilde akneye (sivilce) sahip olacağını gösteriyor. Bazıları için bu sadece bir veya iki yumru veya sivilce olabilir, ancak diğerleri için aşırı olabilir ve yara izine yol açabilir.