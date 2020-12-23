Z kuşağı dijital dönüşümü anlatacak

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Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, "Günümüz dünyasında gerek geleneksel medyada gerek iş hayatımızda ve hatta günlük hayatımızın içinde sıklıkla duyduğumuz kavramlardan biri kuşkusuz dijital dönüşüm" denilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Hangi sektörde faaliyet gösterdiği fark etmeksizin tüm kuruluşların özümsemeye başladığı dijital dönüşüm dünyanın yaşadığı bu pandemi döneminde günlük yaşantımıza da temas ediyor. Yeni oyun kuralları getiren dijital dönüşüm Z kuşağı gibi dijital yerliler için daha da heyecan verici. 26 Aralık saat 15.00’de Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri bu dönüşümü ve gelecekte bizleri nelerin beklediğine daha yakından bakarak 'Z Kuşağı Dijital Dönüşümü Anlatıyor' isimli webinarda tartışacaklar.

Öğrenciler bu dönem çevrimiçi olarak aldıkları Sanal Kültür dersinde her sektöre nüfuz etmiş dijital dönüşümü 'yeni normaller' çerçevesinden bakarak, dijital oyundan E-spora, dijital pazarlamadan yeni iş alanlarına, dijital sanattan modaya, farklı endüstrilerin iletişim ve bilgi teknolojilerinin sağladığı fırsatları farklılaşan toplumsal ihtiyaçlara paralel olarak anlatacaklar. Z kuşağının birer üyesi olarak geleceğin teknoloji ve dijitalde olduğunun farkında olan bu öğrenciler, kendi kuşağını ve geleceği dijital dönüşüme hazırlıyor, eğitimlerini ve hedeflerini dijitale entegre ediyorlar."