"İYİ OYUNCULUK SERGİLEYEMEMİŞSİN"

Ancak görüntüyü izleyen takipçiler, Zac Efron'un paylaşımına "Tırmığın sapı yüzüne çarpmıyor ki" ve "Bu sahnede iyi bir oyunculuk sergileyememişsin" şeklinde yorum yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı da "Tırmık sapı eline çarpıyor, sen yüzünü tutuyorsun" diye Efron'a seslendi.