Oyuncu Zac Efron, geçtiğimiz yıl film çekimi için gittiği Avustralya'da koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlamalarının getirilmesinin ardından ABD'ye gidememişti.

Efron, bu süreçte bir kafede tanıştığı garson Vanessa Valladares ile samimiyeti ilerletmiş ve yeni bir aşka yelken açmıştı.