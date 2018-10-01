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Zach Auguste: “Galatasaray çok büyük bir kulüp”

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın yeni transferlerinden Amerikalı basketbolcu Zach Auguste, sarı-kırmızılıların çok büyük bir kulüp olduğunu belirtti. Auguste, bu sene takım olarak hedeflerinin ise Eurocup’ta ve ligde en üst yerler olduğunu söyledi

01 Ekim 2018 Pazartesi, 10:50 | Güncelleme: İHA

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın bu sezon ki yeni transferlerinden Amerikalı oyuncu Zach Auguste, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Hazırlık döneminin iyi geçtiğini belirten Auguste, “Takım olarak bir arada olmayı öğrendik. Takımın saha içi ve dışında nasıl işleyeceğini öğrenmiş olduk. Umarım hazırlık döneminde geçirdiğimiz iyi dönemi sezona da yansıtabiliriz” diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM GÜZEL BİR ÜLKE"

Daha önce Uşak Sportif Basketbol’da oynadığının hatırlatılması üzerine başarılı basketbolcu, “Türkiye’yi çok özledim. Çünkü çok güzel bir ülke. Burada olmaktan dolayı mutluyum. İstanbul’u Uşak ile karşılaştıramayız. Burası daha güzel. Uşak da İstanbul da güzel yerler. Buraları seviyorum” diye cevap verdi.

"EUROCUP'TA ŞAMPİYONLUK HEDEFLERİMİZDEN"

Genç bir takım olduklarını ifade eden 25 yaşındaki basketbolcu, “Ama bunu avantaj olarak da kullanabiliriz. Çünkü çok enerjik bir takımız. Sahayı çok iyi koşuyoruz. Mücadele edebileceğimiz en üst seviyede mücadele ediyoruz. Dolayısıyla Eurocup’ta Final-Four, şampiyonluk hedeflerimizden. Aynı şekilde ligde yarı final, final bizim için en büyük hedeflerden biri olacak” şeklinde konuştu.

"ERTUĞRUL ERDOĞAN OYUNCULARI DİNLEYEN BİR KOÇ"

Başantrenör Ertuğrul Erdoğan hakkında da düşüncelerini dile getiren Zach Auguste, “Koç ile iletişimimiz çok iyi. Oyuncularını çok dinleyen bir koç. Oyuncularının dertlerini, saha içinde yapmak istediklerini dinleyen ve buna göre vizyon oluşturan bir koç. Biz de o vizyonu takip edersek çok iyi şeyler çıkarabileceğimizi düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunun altını çizen Auguste, “Özellikle oyuncularla ilgili her konuda özenli davranıyorlar. Bize burada çok iyi değer veriyorlar. Her şey burada oldukça profesyonel. Galatasaray hem tarihe sahip olarak çok büyük kulüp hem de saha içinde başarılarıyla ön plana çıkmış bir kulüp” diyerek sözlerini tamamladı.

 

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