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Algöz, bir takipçisinin "Sıra sana geliyor" mesajını gören ünlü oyuncu çok sinirlendi. Ünlü oyuncu, “Böyle bir günde, sana gereken cevabı verirdim ama rahmetli kardeşimin hatırına susuyorum. Yavşak, pislik” diye cevap verdi.