Zafer Algöz yolda bulduğu mücevherleri sahibine ulaştırdı

Usta oyuncu Zafer Algöz, yolda içinde yüz binlerce dolarlık mücevher olan bir çanta buldu. Algöz, sosyal medya hesabında çantanın fotoğrafını paylaşıp sahibini bularak mücevherleri teslim etti