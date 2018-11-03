Zaglebie Lubin - Korona Kielce maç önü

Polonya Ekstraklasa maçında Zaglebie Lubin ile Korona Kielce, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:30. Maç öncesi Zaglebie Lubin 17 puanla 10. sırada, Korona Kielce 19 puanla 8. sırada bulunuyor. Zaglebie Lubin son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ile oynadı. Korona Kielce, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 527 kodlu maçı oynayanlar; Zaglebie Lubin galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Korona Kielce galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Zaglebie Lubin son haftadaki Cracovia Krakow müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Korona Kielce, Slask Wroclaw karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Zaglebie Lubin, 11 gol attı ve 9 gol yedi.

Korona Kielce, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Korona Kielce, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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