Zaglebie Sosnowiec - Gornik Zabrze düellosu

Polonya Ekstraklasa maçında Zaglebie Sosnowiec ile Gornik Zabrze, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Zaglebie Sosnowiec 5 puanla 14. sırada, Gornik Zabrze 7 puanla 12. sırada bulunuyor. Zaglebie Sosnowiec, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gornik Zabrze, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 797 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zaglebie Sosnowiec kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Gornik Zabrze sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Zaglebie Sosnowiec son haftadaki Pogon Siedlce müsabasında 0-2 kazandı.

Gornik Zabrze ise Stal Mielec karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Zaglebie Sosnowiec, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 5 gol yedi.

Gornik Zabrze, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gornik Zabrze 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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