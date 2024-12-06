Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zaha'nın ayrılığına yeşil ışık! - Galatasaray Haberleri

        Zaha'nın ayrılığına yeşil ışık!

        Galatasaray'ın bu yaz Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha henüz istediği forma şansını bulamadı. Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha ve forma şansı az olan diğer bir futbolcu Gift Orban'ın ayrılıklarına yeşil ışık yaktı.

        Giriş: 06.12.2024 - 10:29 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zaha'nın ayrılığına yeşil ışık!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'dan Fransa ekibi Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Fransız basınını meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere'ye kiralık transferi son anda yatan ve devamında Lyon'un yolunu tutan Zaha, şimdiye kadar sadece 5 maçta forma giyebildi.

        29 Eylül'den bu yana sahaya ilk 11'de çıkamayan Fildişi Sahilli futbolcu için Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage açıklama yaptı. Angers müsabakası öncesinde soruları yanıtlayan Sage, forma şansı bulamayan Wilfried Zaha ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Gift Orban'la ilgili de konuştu.

        Futbolcularla genel olarak az konuştuğunun altını çizen Sage, "Bugünün oynamayan futbolcuları dün oynamayanlarla aynı değil, bu durum değişken. Transfer dönemi hareketli olacak" dedi.

        Ayrılıklara yeşil ışık yakan Sage, "Ocak ayı başında bazıları için ayrılık bazıları için oynama fırsatı olacak" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Galatasaraylı yetkililer ise Zaha'nın Lyon'daki durumunun kendileri açısında bir şeyi değiştirmediğini ifade ediyor. Sarı-kırmızılılar, Zaha'nın bu sezon planları arasında yer almadığını ve Fildişi Sahilli futbolcunun Lyon'la yaptığı kontratın sezon sonuna kadar olduğunu belirtiyor.

        Bu sezon içinde hem Galatasaray hem Lyon'da forma giyen Zaha'nın üçüncü bir kulüpte forma giyme ihtimali ise FIFA'dan alınacak özel izne bağlı.

        Diğer yandan Lyon'daki çalkantılar ise durulmuyor... Fransa'da mali problemlerle boğuşan Lyon'a geçici olarak küme düşme kararı verilmişti.

        Fransız futbolcunun mali gözlemcisi "Fransa Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü" Lyon'un ekonomik durumunu yakından izliyor. Müdürlük, kulübün mali durumlarını düzeltmemesi halinde sezon sonunda Ligue 1'deki yerini kaybedebileceğini belirtti.

        Crystal Palace'ın ortak sahibi ve Lyon'un çoğunluk hissedarı olan John Textor ise durdurmak için yeterli bir çözüm üretememiş gibi görünüyor. Kulübün mali modeli, her yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılım gelirine dayanıyor.

        Maaş bordrosunun kontrolünü yitiren Lyon'un yüksek maaşlı oyuncularıyla yollarını ayırması bekleniyor. Lyon'un içinde bulunduğu kriz, bu yaz iflas nedeniyle Bordeaux'un 4. Lig'e düşürülmesinin ardından Fransız futbolunu yeniden sarsabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte içki uyarısı! Vücuda hasarı 6 saat sonra başlıyor
        Sahte içki uyarısı! Vücuda hasarı 6 saat sonra başlıyor
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Erzincan'da buz tüneli!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!