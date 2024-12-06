Zaha'nın ayrılığına yeşil ışık!
Galatasaray'ın bu yaz Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha henüz istediği forma şansını bulamadı. Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha ve forma şansı az olan diğer bir futbolcu Gift Orban'ın ayrılıklarına yeşil ışık yaktı.
Galatasaray'dan Fransa ekibi Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Fransız basınını meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere'ye kiralık transferi son anda yatan ve devamında Lyon'un yolunu tutan Zaha, şimdiye kadar sadece 5 maçta forma giyebildi.
29 Eylül'den bu yana sahaya ilk 11'de çıkamayan Fildişi Sahilli futbolcu için Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage açıklama yaptı. Angers müsabakası öncesinde soruları yanıtlayan Sage, forma şansı bulamayan Wilfried Zaha ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Gift Orban'la ilgili de konuştu.
Futbolcularla genel olarak az konuştuğunun altını çizen Sage, "Bugünün oynamayan futbolcuları dün oynamayanlarla aynı değil, bu durum değişken. Transfer dönemi hareketli olacak" dedi.
Ayrılıklara yeşil ışık yakan Sage, "Ocak ayı başında bazıları için ayrılık bazıları için oynama fırsatı olacak" ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı yetkililer ise Zaha'nın Lyon'daki durumunun kendileri açısında bir şeyi değiştirmediğini ifade ediyor. Sarı-kırmızılılar, Zaha'nın bu sezon planları arasında yer almadığını ve Fildişi Sahilli futbolcunun Lyon'la yaptığı kontratın sezon sonuna kadar olduğunu belirtiyor.
Bu sezon içinde hem Galatasaray hem Lyon'da forma giyen Zaha'nın üçüncü bir kulüpte forma giyme ihtimali ise FIFA'dan alınacak özel izne bağlı.
Diğer yandan Lyon'daki çalkantılar ise durulmuyor... Fransa'da mali problemlerle boğuşan Lyon'a geçici olarak küme düşme kararı verilmişti.
Fransız futbolcunun mali gözlemcisi "Fransa Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü" Lyon'un ekonomik durumunu yakından izliyor. Müdürlük, kulübün mali durumlarını düzeltmemesi halinde sezon sonunda Ligue 1'deki yerini kaybedebileceğini belirtti.
Crystal Palace'ın ortak sahibi ve Lyon'un çoğunluk hissedarı olan John Textor ise durdurmak için yeterli bir çözüm üretememiş gibi görünüyor. Kulübün mali modeli, her yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılım gelirine dayanıyor.
Maaş bordrosunun kontrolünü yitiren Lyon'un yüksek maaşlı oyuncularıyla yollarını ayırması bekleniyor. Lyon'un içinde bulunduğu kriz, bu yaz iflas nedeniyle Bordeaux'un 4. Lig'e düşürülmesinin ardından Fransız futbolunu yeniden sarsabilir.