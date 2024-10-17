Zaharova: Amerikalılar bu bölgeye "delilik" getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Toplantıda, AA muhabirinin, "İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırları bombalamasını ve saldırı sonucu çıkan görüntüleri ne şekilde değerlendirdiği" yönündeki sorusunu yanıtlayan Zaharova, bu görüntülerin "korkunç" ve "şok edici" olduğunu belirtti.

Amerikalıların bu bölgeye "delilik" getirdiğinin altını çizen Zaharova, bu olayda ve bir yıldır devam eden saldırılarda ölen Filistinlilerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Gazze'de "benzeri görülmemiş" ve "yıkıcı" krizin yaşandığını belirten Zaharova, Rusya ve birçok ülkenin Gazze'deki durumun iyileştirilmesi konusunda girişimlerde bulunduğunu dile getirerek, "Gazze'deki çatışmaların durdurulmasıyla birlikte Filistin meselesinin uluslararası hukuk bağlamında çözülmesi gerektiğini" söyledi.

"Sivil halka yönelik şiddet, kalabalık yerlere ve sivil unsurlara yönelik seçici olmayan saldırılar haklı gösterilemez. (İsrailli) Askerlerin bu tür eylemleri uluslararası insancıl hukuka aykırı ve ahlak dışı. Gazze Şeridi'nde yaşayanların acıları ancak askeri eylemlerin durdurulmasıyla sonlandırılabilir."

"ABD YÜZÜNDEN BMGK'DE GAZZE İLE İLGİLİ KARAR ALINAMIYOR"

Sözcü Zaharova, ABD'nin Gazze'ye yönelik yaklaşımını da değerlendirerek, şöyle konuştu:

"Maalesef, ABD ve müttefiklerinin pozisyonu yüzünden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) net şekilde sürdürülebilir ateşkes talep eden karar kabul edilemiyor. Bunun yerine Amerikalıların İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakereleri teşvik etme girişimleri başarılı olmadı. Gazze'deki durum kötüleşmeye devam ediyor. Bölgede çatışma ateşi büyüyor. Bu ateş, Filistin toprakları dışında Lübnan topraklarına da sıçradı."

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BMGK'nin bölgede şiddetin azaltılmasına yönelik kararları kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Zaharova, ABD ve diğer BMGK üyelerinin küresel barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu olduğuna dikkati çekti.