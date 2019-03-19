Başarılı sunucu Zahide Yetiş, "Cildiniz İçin Bir İyilik Hareketi" için Adanalı kadınlarla buluştu."Kötüler giremez" sloganıyla yola çıkılan bu harekette Türkiye'nin 10 farklı noktasında kadınlarla buluşacak olan ünlü sunucu Zahide Yetiş, kadınların ciltleri ile ilgili merak ettikleri soruları onlar için dermatologlara soracak. Katılımcılar, cilt problemleriyle nasıl başa çıkabilecekleri konusunda bilgi sahibi olacak.





Zahide Yetiş sahnedeyken onu izlemeye gelen 80 yaşındaki teyzeyi gören ünlü sunucu, dayanamayarak yerini verdi ve elini öptü. Yetiş, elini öptüğü teyzeden bol bol dua aldı. Adanalı kadınlar Zahide Yetiş'i zılgıtlarla karşıladı.

Alışveriş merkezinde izdiham yaşandığı sırada çocuklar sahneye fırlayınca podyumda çökme tehlikesi yaşandı.

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