Ipsos tarafından Mediacat için hazırlanan Ad*Watch, 4 Aralık 2017-2 Aralık 2018 tarihleri arasında Türkiye’de en iyi performans gösteren reklam kampanyalarını yayınlandı.

SHOW TV ekranlarında her gün Zahide Yetiş’le ile izleyicilerle buluşan Zahide Yetiş’in rol aldığı kampanya hem “Yılın En Beğenilen Kampanyaları” hem de “En Çok Konuşturan Kampanyaları” kategorisinde ilk 5 arasında yerini aldı.