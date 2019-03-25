“Kötüler Giremez” sloganıyla yola çıkılan dermatoloji alanındaki farkındalık hareketi için Zahide Yetiş ve uzman dermatologlar, bilgilendirme seminerinde kadınlarla bir araya geldi. Farkındalık hareketinin yeni durağı İstanbul, Küçükçekmece Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, kadınlar hem kendi cilt bakımları hem de çocuklarının cilt bakımında doğru bildikleri yanlışları öğrenirken, cilt problemleri ile nasıl başa çıkabileceklerini deneyimlediler.



Etkinlikte Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Nazan Emiroğlu halkın sorularını cevapladı. Doç. Dr. Nazan Emiroğlu, sağlıklı bir cildin doğru bir nemlendirmeden geçtiğini söyleyerek, seramidlerin ciltte muhafıza edilmesinin önemini vurguladı.



İyilik hareketi projesi kapsamında Zahide Yetiş ve uzman dermatologlar, Türkiye’nin farklı noktalarında kadınlarla buluşacak ve kadınların merak ettikleri soruları cevaplayacak.