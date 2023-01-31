Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) dönüşü bir grup gazeteci ile buluştu, izlenimlerini aktardı. "Parçalanmış Bir Dünyada İş Birliği" temasıyla bu yıl 53'üncüsü düzenlenen zirvede 480'den fazla oturumda yaklaşık 2 bin 700 küresel lider bir araya geldi. Zirvede jeopolitik meseleler, iklim acil durumu, gıda ve enerji krizi, global ekonominin seyri, sanayide yaşanan sorunlar ve iş hayatının geleceği ele alındı.

'KUR VE ENFLASYON RİSKİNİ NASIL YÖNETTİĞİMİZİ SORDULAR'

Zirveye Türkiye’den katılım sınırlıydı. Zaimler, Türkiye'nin dış politikasının zirvedeki iş insanları tarafından takdir edildiğini, Türkiye'nin jeopolitik konumuyla da gündeme geldiğini söyledi. Belirsizlik başlığının da öne çıktığını kaydeden Zaimler, özellikle Alman iş insanlarının kur ve enflasyon riskini nasıl yönettikleri konusunda sorular yönelttiğini anlattı. Türklerin belirsizlik altında yönetme kapasitesinin çok yüksek olduğuna vurgu yaptı: ''Kaslarımız çok gelişmiş'' dedi.

İMKÂNSIZ ÜÇLÜ

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla enerji jeopolitiğinin Davos’ta ağırlığını hissettirdiğini söyleyen Zaimler, zirvede ana gündemin enerji dönüşümü olduğunu aktardı. Daha önce iklim boyutuyla gündeme gelen enerji dönüşümünün bugün arz güvenliği ve maliyet boyutunu da kapsadığına dikkat çekti. Zaimler, konuşmacı olarak yer aldığı çeşitli panellerde enerji ve enerji dönüşümünün imkansız üçlü (Trilemma) olarak ele alındığını kaydetti. Bu üçlüyü arz güvenliği, sürdürülebilirlik/iklim ve maliyet/fiyat kelimeleriyle tanımladı. Tüketicilerin maliyet/fatura kısmına odaklandığına, iklimin son sırada geldiğine işaret etti.

DÜNYA HİDROJENDE HIZLI ADIMLAR ATIYOR

Birçok ülkenin gündeminde olan çözümlerin yenilenebilir enerji, verimlilik, elektrifikasyon ve inovasyon olduğunu kaydeden Zaimler ''Dünya, daha fazla yenilenebilir için adımlarını hızlandırıyor, hidrojende hızlı adımlar ve işbirlikleri geliştiriyor'' dedi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerjide öncü ülkelerden biri olduğunu kaydeden Zaimler ancak bugünkü durumun hem iklim hedeflerinin tutturulabileceği hem arz güvenliğinin sağlanabileceği hem de insanların bunun bedelini karşılayabileceği seviyede olmadığına vurgu yaptı. Türkiye’nin yenilenebilir enerji projelerini hızlandırması gerektiğini aktardı. Almanya'nın yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçme süresini 5-6 yıldan 2-3 yıla indirdiğini, 1 yılın altına çekmek için çalıştığını anlatan Zaimler, Türkiye'nin de 4-5 yıl olan bu süreyi minimuma indirmesi gerektiğinin altını çizdi.

'ENERJİ YOĞUNLUĞUNU AZALTMALIYIZ'

Zaimler, Türkiye’nin enerji yoğunluğunu azaltarak daha çok katma değeri yüksek, daha teknolojik ürünlerin üretilmesine ağırlık vermesi gerektiğini belirtti. Sanayide üretim yelpazesinin enerji yoğun olduğuna dikkat çeken Zaimler ''Çimentodan demir çeliğe kadar birçok sektör yoğun enerji tüketiyor. Kullanılan enerjiyle daha fazla gelir yaratacak sektörlere yönelmemiz gerekiyor'' dedi.

VERİMLİLİK HARİTASI HAZIRLANIYOR

Zaimler sivil toplum kuruluşları ile bir yıldır üzerinde çalıştıkları verimlilik haritasını şubat ayında yayınlayacaklarını söyledi.

'SÜBVANSİYONLAR FİYAT DÜŞÜŞÜNE ENGEL'

Enerji fiyatlarına da değinen Zaimler, sübvansiyonun tasarrufun ve fiyatların düşmesinin önündeki en büyük engel olduğunu savundu. Almanya örneğini veren Zaimler, bu ülkede fiyatlar sübvanse edilmediği için enerji tasarrufunun arttığını, Akdeniz ülkelerinde ise sübvansiyonlar nedeniyle tüketimin yükseldiğini söyledi. Zaimler ''Sübvansiyon, vatandaşta ciddi tasarruf bilincinin gelişmesini yavaşlatıyor. Vatandaş elektriği verimli kullanıma yönelmiyor. Enerjinin gerçek bedelini ödemediğiniz zaman verimlilik ortadan kalkıyor. Enerjinin gerçek bedeli arz ve talebe göre belirlenmediğinde arz güvenliğini sağlayacak, maliyetleri aşağı çekecek, iklim hedeflerini tutturacak yatırımların da yapılmasının önüne geçiyorsunuz" dedi.

'FÜZYON TEKNOLOJİLERİNE YATIRIM YAPIYORUZ'

Sabancı Holding'in Akbank'tan sonraki en büyük işinin enerji olduğuna dikkat çeken Zaimler, grubun enerji yatırımlarını trendler ışığında şekillendirdiğini belirtti. Zaimler tüm yatırımlarının enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital olmak üzere üç ana başlıkta toplandığını dile getirdi. Zaimler ''Sabancı Grubu olarak yatırımlarımızın yaklaşık yüzde 75’ini bu yeni ekonomi olarak tanımladığımız alanlarda gerçekleştiriyoruz. Enerjide sürdürülebilirlik ekseninde iklim teknolojileri odağında büyümeyi hedefliyoruz'' dedi.

'5 BİN MV'YE İLERLİYORUZ'

Yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yapan Zaimler ''3 bin 607 MW olan kurulu gücümüz son yatırımlarımız olan 65 MW Erciyes RES ve 55 MW olan Akhisar RES ile 3 bin 727 MW seviyelerine geldi. Geçtiğimiz aylarda açıkladığımız gibi 1000 MW YEKA-2 türbin tedarik anlaşması imzalandı, izin ve finansman süreçleri devam ediyor. Enerjisa Üretim bugün tüm yeni santral yatırımlarını yenilenebilir enerjiye yapmayı taahhüt ediyor, tamamen yenilenebilir enerji odağında 5 bin MW’a doğru ilerliyoruz. İklim teknolojilerinin yanında dijital odak alanımıza da paralel, yıllar içinde geliştirdiğimiz dijital yetkinliklerimizi kullanma ve hidrojen konularında ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Bugün Bandırma’daki santralimizdeki pilot projede yeşil hidrojen üretimi gerçekleştiriyoruz'' dedi.

'20 MİLYON VATANDAŞA DOKUNUYORUZ'

Elektrik dağıtım ve perakende şirketi Enerjisa Enerji ile 20 milyondan fazla vatandaşa dokunduklarını kaydeden Zaimler ''Dağıtım ağına yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Türkiye’nin değişen demografisi ve şehirleşme yeni dağıtım altyapısı ihtiyacını beraberinde getiriyor. Elektrikli araç şarj altyapısı ve dağıtık üretim dediğimiz kullanımın olduğu lokasyonlarda elektriğin üretildiği, örneğin çatılardaki güneş panelleri gibi, Davos’ta gündeme gelen birçok yeni teknolojinin entegrasyonu için şebekenin modernizasyonu gerekiyor. Dağıtım ve iletim hatlarına yapılacak yeni yatırımlar ve modernizasyon hamleleri Davos’ta konuşulan tüm teknolojilerin ve enerji sisteminin bütünsel verimliliğinin belkemiğini oluşturuyor.'' dedi.

Eşarj ile hızlı şarj istasyonları yatırımlarına da devam ettiklerini aktaran Zaimler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği ihale ile kazanılan 495 hızlı şarj istasyonunun kurulumlarının sürdüğünü aktardı. Eşarjın 2022 sonu itibarıyla 485’i hızlı şarj soketi olmak üzere 290 halka açık noktada, 647 şarj soketinin bulunduğunu kaydetti.