Zajc'tan Galatasaray derbisi yorumu

Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri derbide çok iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Zajc, "Maçı, başından sonuna kadar domine ettik. Üç puanı hak ettik. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız maç boyunca bizi destekledi. Çok duygusal bir akşamdı. Kazandığınız zaman kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Harika hisler taşıyorum. Galibiyeti getiren gollerden birini atmak da mutluluk vericiydi." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ligde forma giydiği 26 maçta 8 gol atan Miha Zajc, performansıyla ilgili, "Harika bir sezon geçiriyorum. Takımıma gol anlamında çok iyi katkı sağladığıma inanıyorum." diye konuştu.

Orta sahada Miguel Crespo ile yakaladıkları uyumla ilgili bir soruyu Sloven oyuncu, "Crespo, çok iyi bir oyuncu. Onunla oynadığımız için çok mutluyum. İyi bir uyum yakaladık. Takım olarak öz güvenli bir şekilde hareket etmemiz çok önemli. Oynadığımız oyundan çok büyük keyif alıyorum." şeklinde yanıtladı.

Miha Zajc, son 8 maçta 7 galibiyet aldıklarının hatırlatılması üzerine, "Takımda atmosferin değiştiğini söyleyebilirim. Herkes kendisini evinde hissediyor. Sıkı çalışıyoruz. Oldukça rahatız. Oynadığımız oyundan keyif alıyoruz. Burada hocamızın da rolü çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.