Final Four için parkede! Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi üçüncü maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya geliyor. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka için geri sayım sürerken, Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Son şampiyon Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti. Peki, Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı canlı izle bilgisi...
Zalgiris-Fenerbahçe Beko için nefesler tutuldu. Ev sahibi avantajını kullanan sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko, rakibini mağlup ederek adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefliyor. Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı seride gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da oynanacak. Peki, Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
ZALGİRİS- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Zalgiris- Fenerbahçe Beko maçı 6 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.
ZALGİRİS- FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zalgirio Arena'da oynanacak zorlu karşılaşma S Sport üzerinden yayınlanacak.
7 KEZ FINAL-FOUR'DA SAHNE ALDI
Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez bu organizasyonda sahne aldı. Kanarya daha sonra ise 2024 Berlin, 2025'te Abu Dabi'deki Final Four'da mücadele etti. Sarı-lacivertliler, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde kupayı kazanırken, geçtiğimiz yıl da ikinci kez Euroleague şampiyonu olmayı başardı.
Fenerbahçe, Final Four'a en çok katılım sağlayan Türk takımı olma ünvanını da taşıyor.
Organizasyonda yer alan bir diğer Türk takımı A. Efes ise 5 kez mücadele etti.
2026 Euroleague Final Four, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.
37. RANDEVU
Fenerbahçe ile Zalgiris Kaunas, Euroleague'de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 23 kez parkeden galip ayrılırken, Litvanya takımı ise 13 kez kazandı. Son 2 karşılaşmadan sarı-lacivertliler galip gelirken, normal sezonda ise üstünlüğü Zalgiris elde etti. Zalgiris Kaunas, Zalgirio Arena'da oynanan maçta 84-81'lik skor tabelaya yansırken, İstanbul'da da 92-82'lik skorla galibiyete uzandı.
İki ekip 2017-2018 sezonunda Final Four yarı finalinde karşı karşıya geldi ve Fenerbahçe galip ayrılarak final oynadı. Bir sonraki sezon ise play-off serisinde kozlarını paylaşan iki ekip arasındaki seride sarı-lacivertliler 3-1'lik üstünlük sağladı.
İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 81.9 sayı, 35.4 ribaund ve 16.2 asist ortalamalarıyla oynarken; Zalgiris Kaunas ise 87.6 sayı, 34.8 ribaund ve 19.4 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 16.4, Litvanya ekibinde de Sylvain Francisco 19.5 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor. Play-off serisinde sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic 41, Nicolo Melli 30, Wade Baldwin 28 sayıyla önemli katkı sağladı.
2025-26 Playoff | Fenerbahçe Beko 86-74 Zalgiris Kaunas
2025-26 Playoff | Fenerbahçe Beko 89-78 Zalgiris Kaunas