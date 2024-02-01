Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Zalgiris Kaunas: 96 - Anadolu Efes: 70 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Zalgiris Kaunas: 96 - Anadolu Efes: 70 MAÇ SONUCU

        THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibine deplasmanda 26 sayı farkla 96-70 mağlup oldu. Anadolu Efes, bu sonuçla organizasyonda 15. yenilgisini yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 00:35 Güncelleme: 01.02.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes, Zalgiris'ten fark yedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde çift maç haftasını Litvanya’da açtı. Lacivert-beyazlılar, 24’üncü haftada Zalgiris Kaunas’a konuk oldu.

        Temsilcimiz karşılaşmaya etkisiz bir başlangıç yaptı. Skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes, ilk iki buçuk dakikayı 8-0 geride geçti. Sonrasında da farkı açmaya devam eden Zalgiris Kaunas ilk çeyreği 34-14 önde tamamladı.

        Temsilcimiz ikinci periyotta toparlansa da çabası farkı eritmeye yetmedi. Maçta ilk yarı Litvanya ekibinin 58-37 üstünlüğü ile sona erdi.

        İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü koruyan Zalgiris Kaunas maçı 96-70 kazandı.

        Litvanya ekibinde Laurynas Birutis 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Bu sezon 9'ncu kez kazanan Zalgiris Kaunas galibiyet sayısında Anadolu Efes'i yakaladı.

        REKLAM

        Salon: Zalgirio Arena

        Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Eduard Udyanskyy (Birleşik Krallık)

        Zalgiris: Evans 8, Giedraitis 4, Birutis 18, Manek 13, Ulanovas 13, Hayes 4, Lekavicius, Smits 13, Sumner 3, Dimsa 11, Butkevicius 9, Lavrinovicius

        Anadolu Efes: Larkin 8, Clyburn 19, Thompson 17, Pleiss 8, Willis 2, Beaubois 5, Bryant 3, Erten Gazi, Oturu 2, Jones 6, Ercan Osmani

        1. Periyot: 34-14

        Devre: 58-37

        3. Periyot: 76-59

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABD, üssüne yapılan saldırının sorumlusunu açıkladı
        ABD, üssüne yapılan saldırının sorumlusunu açıkladı
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Kripto para düzenlemesi yolda
        10 kişilik grup marketi bastı!
        10 kişilik grup marketi bastı!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!