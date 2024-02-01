Zalgiris Kaunas: 96 - Anadolu Efes: 70 MAÇ SONUCU THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibine deplasmanda 26 sayı farkla 96-70 mağlup oldu. Anadolu Efes, bu sonuçla organizasyonda 15. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde çift maç haftasını Litvanya’da açtı. Lacivert-beyazlılar, 24’üncü haftada Zalgiris Kaunas’a konuk oldu.

Temsilcimiz karşılaşmaya etkisiz bir başlangıç yaptı. Skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes, ilk iki buçuk dakikayı 8-0 geride geçti. Sonrasında da farkı açmaya devam eden Zalgiris Kaunas ilk çeyreği 34-14 önde tamamladı.

Temsilcimiz ikinci periyotta toparlansa da çabası farkı eritmeye yetmedi. Maçta ilk yarı Litvanya ekibinin 58-37 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü koruyan Zalgiris Kaunas maçı 96-70 kazandı.

Litvanya ekibinde Laurynas Birutis 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Bu sezon 9'ncu kez kazanan Zalgiris Kaunas galibiyet sayısında Anadolu Efes'i yakaladı.

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Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Eduard Udyanskyy (Birleşik Krallık)

Zalgiris: Evans 8, Giedraitis 4, Birutis 18, Manek 13, Ulanovas 13, Hayes 4, Lekavicius, Smits 13, Sumner 3, Dimsa 11, Butkevicius 9, Lavrinovicius

Anadolu Efes: Larkin 8, Clyburn 19, Thompson 17, Pleiss 8, Willis 2, Beaubois 5, Bryant 3, Erten Gazi, Oturu 2, Jones 6, Ercan Osmani

1. Periyot: 34-14

Devre: 58-37

3. Periyot: 76-59