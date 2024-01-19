Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 22. hafta kapsamında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşı karışıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko basket maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte THY EuroLeague Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçının tarihi..
Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi sarı-lacivertliler, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un takımın başına geçmesinin ardından ligde son 8 maçın 7'sini kazanarak önemli bir başarı kaydetmişti. Peki, "Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
ZALGİRİS KAUNAS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı, 19 Ocak Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.
ZALGİRİS KAUNAS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı,, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.