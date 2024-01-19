Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

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Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi sarı-lacivertliler, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un takımın başına geçmesinin ardından ligde son 8 maçın 7'sini kazanarak önemli bir başarı kaydetmişti. Peki, "Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...