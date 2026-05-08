7 KEZ FINAL-FOUR'DA SAHNE ALDI

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez bu organizasyonda sahne aldı. Kanarya daha sonra ise 2024 Berlin, 2025'te Abu Dabi'deki Final Four'da mücadele etti. Sarı-lacivertliler, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde kupayı kazanırken, geçtiğimiz yıl da ikinci kez Euroleague şampiyonu olmayı başardı.

Fenerbahçe, Final Four'a en çok katılım sağlayan Türk takımı olma ünvanını da taşıyor.

Organizasyonda yer alan bir diğer Türk takımı A. Efes ise 5 kez mücadele etti.

2026 Euroleague Final Four, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.