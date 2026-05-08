        Haberler Bilgi Spor Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın izle

        Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi dördüncü maçında Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four'a yükseleceği seride sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka öncesinde, Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle bilgisi...

        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 18:59 Güncelleme:
        1

        Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmişti. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda galip gelip, adını Final Four'a yazdırmak istiyor. Ev sahibi ekibinin galip gelmesi durumunda 5. mücadele 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Peki, Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        ZALGİRİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı 8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        ZALGİRİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FİNAL FOUR İÇİN PARKEDE!

        Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğünün bulunduğu serinin 4. karşılaşması, 8 Mayıs Cuma günü Litvanya'da oynanacak.

        Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve Olympiakos'un rakibi olacak.

        5

        7 KEZ FINAL-FOUR'DA SAHNE ALDI

        Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez bu organizasyonda sahne aldı. Kanarya daha sonra ise 2024 Berlin, 2025'te Abu Dabi'deki Final Four'da mücadele etti. Sarı-lacivertliler, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde kupayı kazanırken, geçtiğimiz yıl da ikinci kez Euroleague şampiyonu olmayı başardı.

        Fenerbahçe, Final Four'a en çok katılım sağlayan Türk takımı olma ünvanını da taşıyor.

        Organizasyonda yer alan bir diğer Türk takımı A. Efes ise 5 kez mücadele etti.

        2026 Euroleague Final Four, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

        6

        İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

        Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 81.9 sayı, 35.4 ribaund ve 16.2 asist ortalamalarıyla oynarken; Zalgiris Kaunas ise 87.6 sayı, 34.8 ribaund ve 19.4 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 16.4, Litvanya ekibinde de Sylvain Francisco 19.5 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor. Play-off serisinde sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic 41, Nicolo Melli 30, Wade Baldwin 28 sayıyla önemli katkı sağladı.

        2025-26 Playoff | Fenerbahçe Beko 86-74 Zalgiris Kaunas

        2025-26 Playoff | Fenerbahçe Beko 89-78 Zalgiris Kaunas

        6 Mayıs Zalgiris Kaunas 81-78 Fenerbahçe Beko

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
