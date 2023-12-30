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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Zalgiris Kaunas'ta, Trinchieri dönemi - Basketbol Haberleri

        Zalgiris Kaunas'ta, Trinchieri dönemi

        Zalgiris Kaunas'ta başantrenörlük görevine Andrea Trinchieri getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 17:32 Güncelleme: 30.12.2023 - 17:32
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        Zalgiris Kaunas'ta, Trinchieri dönemi
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        EuroLeague'de sezona istediği gibi başlayamayan ve 5 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 16. sırada yer alan Zalgiris Kaunas, Kazys Maksvytis ile yollarını ayırmıştı.

        Yaşanan gelişmelerin ardından Zalgiris Kaunas İtalyan başantrenör Andrea Trinchieri'yi takımın başına getirdiğini açıkladı.

        2020 yılında Bayern Münih'in başına geçen 55 yaşındaki deneyimli koç 2022 ve 2023 yıllarından Alman ekibiyle Play-off'a kalma başarısı göstermiş ancak sezonun başında Pablo Laso'yu takımın başına getiren Bayern Münih, Trinchieri ile yollarını ayırmıştı.

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