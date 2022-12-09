Zalgris Kaunas Anadolu Efes basketbol maçı için artık çok kısa bir süre kaldı. THY EuroLeague'in son iki sezonunun şampiyonu temsilcimiz Anadolu Efes, bu sezon bir ilki başarmak ve üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkıyor. İşte, Zalgris Kaunas Anadolu Efes basketbol maçı ile ilgili bilgiler...