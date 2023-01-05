Zalgris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. THY Euroleague'de günün en dikkat çeken mücadelesinde sarı lacivertli temsilcimiz, Litvanya'da galibiyet peşinde. İşte, zorlu karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve temsilcimizin kadrosu ile ilgili detaylar...